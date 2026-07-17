"Най-голямата промяна от 40 г.": Анди Бърнам става премиер на Великобритания и обещава 5 неща

Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнaм бе утвърден днес, 17 юли, за нов лидер на управляващата Лейбъристка партия във Великобритания, заемайки мястото на Киър Стармър. Това означава, че ще поеме официално поста на министър-председател - в понеделник, 20 юли. Депутатът от Мейкърфийлд беше утвърден за партиен лидер на извънредна конференция в центъра на Лондон. Той обеща да „върне надеждата“ на хората, защото Обединеното кралство е „обърнало гръб“ на общностите от работническата класа.

Голямо обещание

Бърнам обеща също „най-значителната промяна в нашата политика от 40 години насам“, като заяви: „Какъв момент! Готов съм“.

Още: Ще продължи ли подкрепата: Бъдещият премиер на Великобритания обяви каква ще е политиката му спрямо Украйна

Каза, че все още не е решил кой ще бъде в кабинета му, но той ще отразява гласовете от цялата партия.

След като благодари на оттеглящия се министър-председател Киър Стармър за неговото лидерство, Бърнам започна да излага какво може да се очаква от него начело на партията.

Акцентите от речта на Анди Бърнам

Той обеща да направи пет неща като лидер:

Да изгради „единен екип на Лейбъристите“: Осъждайки историята на вътрешните борби в партията, Бърнам заяви, че фрагментирането „измъчва“ Лейбъристите, като добави, че една разделена партия не може да „победи новата десница във Великобритания, ако се борим помежду си“.

Нов тип политика: Твърдейки, че обществото крещи за промяна в политиката, Бърнам каза, че избирателите са разочаровани. Той добави, че е спечелил подкрепа на частичните избори в Мейкърфийлд, защото е бил честен относно необходимостта от нова политика, но добави: „Това е последният ни шанс за промяна".

Снимка: Getty Images

Още: Бърнам търси милиарди, за да запълни "дупка" в отбраната на Великобритания

Уточняване на политическата ориентация на партията: Макар Бърнам да заяви, че ще работи с други партии, той добави, че Лейбъристката партия вече ще бъде „смело и уверено себе си“, вместо да възприема политиката на други формации.

Лидер за цялото Обединено кралство: Бърнам обеща, че ще бъде „лидер за севера, юга, изтока, запада, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия“. Той се ангажира да обедини страната около обща кауза.

Децентрализация: Потвърждавайки предишния си ангажимент за децентрализация на управлението, Бърнам заяви, че иска да върне властта на регионите в цялата страна.

Имаше и няколко намека за политиките, които Лейбъристката партия под ръководството на Бърнам би приела - новият лидер обеща нови общински жилища, съживяване на търговските улици и подобрения в образованието, предаде BBC.

Още: Фен от Ливърпул, кмет на Манчестър: Кой е "Кралят на Севера" Анди Бърнам - фаворитът за нов британски премиер?