Църковен празник на 18 юли: Какво не бива да правите утре - носи лош късмет и бедност

Утре, 18 юли, в православния календар е денят, в който църквата почита паметта на светите мъченици Иакинт и Емилиан. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 18 юли

Иакинт е бил млад придворен в двора на император Траян. Роден е в Кесария Кападокийска. Приел християнството на млада възраст и затова отказал да принесе жертва на идоли по време на езически празник. Заради това бил заловен, подложен на ужасни мъчения и хвърлен в затвора, но не се отрекъл от Иисус Христос. Починал на 20-годишна възраст.

Емилиан живял в двора на владетеля Юлиан Отстъпник. Той бил роб в град Доростол. Докато езичниците приготвяли жертва за своите идоли, той тайно разрушил олтара през нощта. Той бил разобличен и първоначално подложен на продължителни побоища и мъчения, но устоял на мъките. Накрая бил изгорен жив.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 18 юли

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето в близко бъдеще. Ако лястовиците летят ниско, това означава дъжд. Мъглата сутринта означава, че ще бъде ясен и горещ ден.

Вярва се, че каквото е времето на този ден - същото ще бъде и през есента. Ако денят е горещ - декември ще бъде студен. Ако мухите хапят, това означава, че ще вали. Ако листата на брезата пожълтяват отгоре, есента ще дойде рано; ако отдолу, ще бъде късно и топло. Вярва се, че от този ден нататък летните жеги отшумяват и отстъпват място на по-хладни дни.

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Какво не бива да правите утре? Според древните народни вярвания, човек категорично трябва да избягва докосването на метла на този ден, за да не отнесе неволно от дома си не само доброто, но и щастието и благоденствието. Също така, човек трябва да избягва вземането на пари назаем, в противен случай рискува да изпадне в продължителна бедност.

Според общоприетото поверие, на 18 юли е нежелателно и да се изплащат стари дългове, тъй като това ще доведе до нови финансови проблеми. Мързелът също не се препоръчва на този ден.

Какво можете да направите утре? Вярващите се обръщат към светия мъченик Емилиан в трудни времена, молейки го за закрила от бедствия и изцеление от физически и психически неразположения. В миналото на този ден селяните се събирали за обща молитва точно на полето, молейки за благословия за нивите, за да предпазят реколтата на зърното от бури и всякакво зло.

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