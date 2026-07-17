Заради Русия: Унгария разследва за държавна измяна бившия външен министър Петер Сиярто

Унгария, която вече е под ръководството на премиера Петер Мадяр, е започнала официално разследване за възможна държавна измяна от страна на бившия външен министър Петер Сиярто - поради подозрения за негови връзки с Русия. Съобщението беше направено по време на пресконференция на настоящия министър-председател. По-рано тази година изтекоха записи от разговори на Сиярто с руския външен министър Сергей Лавров, в които той предлага да помогне за облекчаване на санкциите срещу Русия на ниво Европейски съюз. Тогава на власт беше унгарското правителство на Виктор Орбан.

От записите се разбра също, че Будапеща е изпълнявала поръчки на Кремъл в рамките на блока. Те могат да сочат държавна измяна от страна на Сиярто и изискват задълбочено разследване, заяви Мадяр.

Още: Маските паднаха: Изтекъл запис разкрива как Унгария изпълнява поръчките на Русия в ЕС (ВИДЕО)

Сиярто призна, Мадяр го обвини в унищожаване на документи

През март тогавашният външен министър на Унгария призна, че редовно е разговарял с руския си колега Сергей Лавров по време на закрити срещи на ЕС.

През април Мадяр заяви, че Сиярто унищожава документи, свързани със санкциите на ЕС срещу Русия.

Снимка: Getty Images

Разследването продължава, а правителството подчертава сериозността на обвиненията и отговорността за спазването на закона. Ситуацията привлича вниманието на международната общност и може да повлияе на бъдещото развитие на отношенията на Унгария с Русия.

Правителството поставя на дневен ред въпросите за прозрачността и отчетността на лицата, имащи достъп до държавни тайни. Експертите отбелязват, че подобна разследваща дейност би могла да се отрази на доверието на партньорите на Унгария и на съседните ѝ държави, както и на динамиката на отношенията с Москва в бъдеще.

Още: Петер Сиярто заряза депутатския си мандат заради китайска компания