Макрон: Германия и Франция отново се сближават

Франция и Германия отново се сближават. Това заяви френският президент Еманюел Макрон, който е на посещение в Германия. Макрон каза това преди началото на френско-германско междуправителствено заседание край Кьолн. Френският лидер изрази желанието си да бъде придаден нов импулс на сътрудничеството с Германия и да бъде внесен унисон с Берлин по ключовите международни въпроси, предаде ДПА.

Френско-германските отношения минават през турбулентен период, отчасти заради провала на проекта за съвместен изтребител.

Макрон обаче заяви, че сътрудничеството между двете страни трябва да бъде разширено. Междуправителственото заседание има за цел да придаде нов импулс и нова енергия на двустранните отношения, изтъкна френският държавен глава. "Смятам, че мога да кажа, че през последните няколко месеца има истинско сближаване между Франция и Германия по отношение на европейския дневен ред", заяви Еманюел Макрон.

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Двете страни възнамеряват да работят за мир и сигурност в Европа, както и за подкрепата за Украйна, да засилят общата си отбрана и индустрия, а също така и да си сътрудничат по перспективни въпроси като изкуствения интелект и енергийния преход, каза френският президент.

Макрон изрази удоволствието си от факта, че посещава Германия заедно с членове на френското правителство "в момент, белязан от ново стратегическо начало за Европа, което означава също консолидиране на германско-френското партньорство".

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