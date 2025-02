Украински депутат: Убийството на Путин е най-добрата инвестиция в света (ВИДЕО)

"Убийството на Путин е най-добрата инвестиция в света! Това е минус 30 евро за електричество всеки месец за всеки германец. Това е минус 100 евро на месец за гориво за унгарец. Това е минус 1 евро за всеки кроасан във Франция. Така ще живеят Европа и светът, ако Путин бъде убит". Това каза депутатът от Върховната рада на Украйна Олексий Гончаренко по време на заседание на ПАСЕ, предава думите му белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA.

"Killing Putin is the best investment in the world!"



"That's minus 30 euros for electricity every month for every German. That's minus 100 euros per month for fuel for a Hungarian. That's minus 1 euro for every croissant in France. That's how Europe and the world will live if… pic.twitter.com/TdHNCjX7Mi