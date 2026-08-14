Украински дронове подпалиха терминал на "НОВАТЕК" в ключовото руско пристанище Уст-Луга (СНИМКИ)

Атаката с дронове в пристанището Уст-Луга в руската Ленинградска област, за която ви съобщихме по-рано днес, 14 август, вероятно е нанесла щети на съоръженията в комплекса за фракциониране и претоварване на газов кондензат на „НОВАТЕК“. Информацията е на руския опозиционен Telegram канал ASTRA, който направи геолокализация на заснети кадри, а преди това и украинският мониторингов канал Supernova+ публикува подобни данни.

ПАО „НОВАТЕК“ е втората по големина руска компания за добив на природен газ след „Газпром“ и един от най-големите производители на втечнен природен газ (LNG) в Русия.

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Още един атакуван терминал?

Според предварителна информация терминалът на „Новатек“ е бил атакуван с ракетни гранати, след което е последвала атака с безпилотни летателни апарати.

Според Supernova+ в пристанището е бил атакуван и терминал на „Еврохим“ - една от най-големите компании в света за производство на минерални торове, с основна производствена и ресурсна база в Руската федерация.

Кадри на очевидци заснеха дим, издигащ се над пристанището в Уст-Луга, когато се състоя атаката с дронове. Около 6 ч. сутринта губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че „са регистрирани щети в района на пристанището Уст-Луга“, а половин час по-късно – че там е "възникнал пожар в резултат на щетите“.

След 8 ч. сутринта той заяви, че „всички последствия от атаката в пристанището Уст-Луга са отстранени“ и че няма жертви. Според Александър Дрозденко снощи общо са били свалени 54 безпилотни летателни апарата над региона.

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Атаките срещу Уст-Луга в последните месеци и години

Преди това Уст-Луга, която остава едно от основните руски пристанища за износ на петрол и други суровини, беше атакувана на 6 юли, 3 май, 7 април и 31 март. Само през март пристанищните съоръжения бяха атакувани пет пъти.

Ударите с дронове по Уст-Луга продължават вече повече от две години. Първата атака с дронове се случи на 21 януари 2024 г., когато в терминала на „НОВАТЕК“ бушуваше пожар в продължение на няколко часа.

През май 2026 г. Руският разследващ комитет съобщи, че магнитни мини са били открити на газов танкер, пристигащ в Уст-Луга от Антверпен, припомня ASTRA.

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