Тайната смяна на самолета на американския президент Доналд Тръмп от Air Force One към друг на пистата в Турция - заради заплаха от Иран - може би е шокирала света. Що се отнася до прикриването на движенията на един президент, Русия обаче е издигнала секретността на съвсем друго ниво. В продължение на години журналистите, опитващи се да проследят диктатора Владимир Путин, са били принудени да търсят улики на най-странните места, дори сред растенията в кабинетите му.

Проследяване на Путин чрез увехнали растения

По-рано тази година репортери, които анализираха излъчваните по телевизията срещи в Кремъл, забелязаха нещо необичайно. Състоянието на растенията, видими в кабинетите на издирвания от Международния наказателен съд в Хага диктатор, изглеждаше да се променя по начин, който не съответства на обявените дати за срещите му.

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Очевидното обръщане в процеса на увяхване на листата подсказва, че някои срещи са били записани в различни дни, а понякога и в различен ред в сравнение с това, което твърдят от Кремъл, установява The New York Times.

За руските журналисти подобни заблуди не са новост. Разследващият репортер Михаил Рубин казва, че тайната размяна на Тръмп е „детска игра“ в сравнение с това, което прави Русия.

Идентични кабинети и таен влак

Операцията по сигурността на Путин е отишла далеч отвъд закъснелите съобщения. Доклади разкриват, че той работи от почти идентични кабинети в различни резиденции, което затруднява установяването на това къде всъщност се намира.

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Само малките детайли могат да разкрият местоположението – положението на дръжките на вратите, фугите по стените и други особености, на пръв поглед незначителни.

How the Kremlin hides the dictator: Putin’s cowardice dissected in the US



The New York Times has described an entire system used by Russian security services to conceal the Kremlin boss’s real whereabouts. What NEXTA has reported on repeatedly is now being laid out in detail for… pic.twitter.com/Un8BVEQIRU — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026

Според информацията, базирана на изтекли документи, придвижването на диктатора се осигурява и от специално оборудван президентски влак с фитнес зала, спа център и защитени комуникационни системи. Той е брониран, но дегизиран като обикновено пътническо превозно средство.

Сателитни снимки и медийни репортажи сочат наличието на тайни жп гари и релси в близост до няколко от резиденциите на диктатора.

Бивш служител на руските служби за сигурност разкрива, че Путин използва влакове, за да избегне проследяване.

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Срещи, записани в тайна: публичният образ на Путин е "лъжа от начало до край"

Кремъл е обвиняван и в това, че записва срещи и ги излъчва дни или дори седмици по-късно, представяйки ги като събития на живо или наскоро случили се. Руските журналисти имат специално наименование за такива забавени кадри: „консерви“.

В някои случаи репортерите са забелязали несъответствия в изявленията на официалните лица. Участниците са се позовавали на събития, които вече са се случили, докато дрехите или прическите им изглеждали като от друг момент във времето.

Руският журналист Михаил Рубин казва пред The New York Times, че опитът му в отразяването на събитията в Кремъл го е научил на нещо още по-фундаментално за публичния образ на диктатора - че той е "измислен" и е "абсолютна лъжа от начало до край".

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Войната в Украйна повишава залога

Обсесията на Путин от секретността се е засилила по време на пандемията, когато от длъжностните лица се изискваше да преминат карантина, преди да се срещат с него.

Откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., мерките за сигурност са били допълнително засилени, защото украинските дронове започнаха да проникват все по-навътре в територията на Русия: ВИДЕО с взрив при резиденция на Путин: Кремъл даже не си прави труд да е достоверно (ОБЗОР).

Дори кортежите на Путин са станали предмет на спекулации. Според материала на американската медия някои хора в Москва смятат, че конвоите, които преминават с висока скорост през столицата, понякога може да са просто примамки.