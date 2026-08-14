ЦСКА взе пети нов – „армейците“ се подсилиха със звезда на Локомотив Пловдив

ЦСКА привлече петото си ново попълнение това лято. „Армейците“ се подсилиха с румънския полузащитник Каталин Иту. Новината бе съобщена официално от клуба. Фланговият футболист пристига при „червените“ от Локомотив Пловдив. Крилото мина задължителните медицински прегледи, след което подписа договор за 3 години.

Каталин Иту подписа с ЦСКА за 3 години

„Каталин Иту е роден на 26 октомври 1999 година в Деж, Румъния. Той е 4-кратен шампион на Румъния с екипа на ЧФР Клуж. В юношеските си години преминава през школите на Академия Хаджи и ЧФР Клуж“.

„Дебютира в професионалния футбол в родината си с екипа на ЧФР Клуж през 2019 година. Впоследствие носи още екипите на Динамо Букурещ, Политехника Яш и Крумовград. През лятото на 2025 година Иту преминава в Локомотив Пловдив, където записва 40 официални двубоя. В тях отбелязва 8 гола и се отчита с 9 асистенции“.

„Румънският полузащитник има и 7 мача за националния отбор на своята родина до 21 години. С екипа на ЧФР Клуж Иту печели четири шампионски титли на Румъния, както и една Суперкупа на страната. ЦСКА приветства Каталин Иту с добре дошъл и му пожелава много голове, успехи и спечелени трофеи с червената фланелка“, се казва в съобщението на клуба.

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