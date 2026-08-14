Терзиев за "Евровизия": Не знаем как сме били оценени, никога не сме виждали кандидатурата на Бургас

Трудно е да коментираме, когато не знаем по какви критерии сме били оценени и когато никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. Това обяви столичният кмет Васил Терзиев, който коментира, че София със сигурност губи от това, че няма да приеме "Евровизия".

Попитан защо за град домакин е бил избран Бургас, а не София, Терзиев отговори, че това трябва да бъде обяснено от БНТ.

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"Аз съм свикнал на критика, искам да поздравя Димитър Николов и Бургас, с него се познаваме много преди да стане кмет, имам огромно уважение към него и се надявам да се справят добре, защото когато става дума за "Евровизия" - най-важното е как седим като държава и всички да се възползваме от този невероятен шанс, който ни беше даден от DARA. В София планираме една доста наситена седмица, с която да се прелее в градски събития, свързани с "Евровизия", има много хубави поводи да направим една силна седмица от събития", каза Терзиев.

"На въпроса защо не сме избрани - най-правилно е да питате организатора БНТ, трудно е да коментираме когато не знаем как сме били оценени по който и да е било критерий, никога не сме виждали кандидатурата на Бургас", обясни столичният кмет, цитиран от Дарик.

По думите му е "най-резонно" въпросите да бъдат отправени към основното действащо лице - организатора БНТ.

"Аз, като състезателен човек, не обичам да губя, в крайна сметка най-важно е да се приеме, че е взето решение, сроковете са кратки, предизвикателствата са много. Най-важното е ние като държава да се справим добре, да помогнем на Бургас", обясни Терзиев.

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Той е на мнение, че хората след години няма да се сещат за нито една администрация, но ще се срещат за това с какво свързват България.