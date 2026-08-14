НАТО свали дрон в Латвия, въздушна тревога прати латвийците в бомбоубежища

Изтребители от мисията Air Policing на НАТО са свалили дрон, който е навлязъл на територията на Латвия. Информация за случилото се публикуваха латвийското министерство на отбраната и латвийската армия, в официалните си профили в "Х". Интересното в нея е, че се твърди, че дронът навлязъл в латвийско въздушно пространство заради "руско електронно заглушаване". Това предполага, че дронът може да е украински – тази нощ, според украински мониторингови канали като "Труха" срещу цели в Русия са изстреляни над 400 украински далекобойни дрона, а кметът на руската столица Сергей Собянин посочи малко преди 6:00 часа сутринта, че над Москва са свалени 10 дрона. "Ройтерс" добавя, че Русия е свалила 15 дрона в Ленинградска област, която е съвсем близо до Финландия и Естония – ОЩЕ: Колосални загуби за Wildberries, но и за руските търговци. В Москва се оплакват, че няма бензин (ВИДЕО)

❗️In Latvian airspace, in Balvi Municipality, NATO Baltic Air Policing fighter jets have successfully shot down a foreign unmanned aerial vehicle that had entered Latvia as a result of russian electromagnetic warfare.

At the same time, the National Armed Forces informed that the… https://t.co/HWa1EHNy41 — Ministry of Defence of Latvia 🇱🇻 (@MoD_Latvia) August 14, 2026

Изрично в публикацията на латвийската армия се казва и, че обявената въздушна тревога с предупреждение към хората да се скрият в бомбоубежища вече е отменена. А Александър Дрозденко, губернаторът на Ленинградска област, посочи в официалния си канал в Телеграм, че е избухнал пожар в пристанището Уст-Луга след украинската атака с дронове, като уточни, че били свалени 54 дрона.

Освен това Финландия ограничи временно въздушното и водното пространство в източната част на Финския залив - това беше съобщено също в "Х", в официалния профил на финландската армия. Съседи на Русия, които са членки на НАТО, също се включиха към ограничението. А случаят с навлезлия дрон във въздушно пространство на НАТО не е изобщо пръв от началото на пълномащабната война между Русия и Украйна, но напоследък тези случаи се увеличават.