Русия притиска Украйна с удари по зърното: Мащабите (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна е предложила на Путинова Русия примирие и мораториум върху въздушните и морските атаки в Черно море. Предложението е предадено на руския диктатор Владимир Путин чрез посредници, но засега той не е отговорил, съобщава Reuters.

Според украински данни, Русия е атакувала най-малко 50 търговски кораба през юни и юли, в рамките на общо над 70 удара, които са били насочени към общо 62 плавателни съда (50 са търговски). Повече от 30 цивилни са били убити при тези атаки. Атаките са били насочени предимно към кораби, превозващи зърно от украински пристанища. Един от най-смъртоносните инциденти е нападението срещу кораба "Златен Лъв" през юли. Руска ракета удари кораба малко след като е отплавал от Украйна. Десет души са убити, включително украински лоцман. Седмица по-късно корабът потъна. Според Украйна това изглежда като систематичен лов на цивилни кораби, а милиони тонове украинско зърно са изложени на риск.

Пристанището Одеса и две съседни украински пристанища представляват около 60% от приходите от износ на Украйна - приблизително 3,5 милиарда долара на месец. The New York Times отбелязва, че атаките могат да нарушат доставките на пшеница, царевица и ечемик в глобален мащаб и най-вече за Глобалния юг, чиито представители преди 3 години, начело с президента на ЮАР Сирил Рамафоса, опитаха да повлияят за разрешаване на войната, но без успех. Украйна, от своя страна, атакува постоянно кораби от сенчестия флот на Русия, като според командващия украинските сили за работа с безпилотни системи майор Роберт Бровди над 200 кораба от руския сенчест флот са поразени за 40 дни, като ударите са нанасяни по такъв начин, че плавателните съдове да не могат да се управляват – ОЩЕ: Почти половин месец живот без ток в Крим на ВИДЕО. Стоп на огромна порция руски износ през Черно море

WATCH: Russian air defence missile launched over the Black Sea and slamming straight into the water.



Ukrainian drones recently destroyed an S-400 and EW systems in the same area.pic.twitter.com/hhCefCk4PE — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

Какво се случва специално с украинското селско стопанство – в материал на Reuters Феликс Фьодоров, управител на селскостопанско предприятие в Харковска област, отбеляза, че докато добивите от местни култури са се удвоили в сравнение с предходната година, вътрешните цени са се намалели наполовина. Очакваната реколта е 60 млн. тона, а Украйна поиска специализирани временни чували за съхранение от международни партньори, след като вече 11 млн. тона зърно чакат за износ. Украинското министерство на земеделието регистрира месечни доставки на зърно от 4 до 5 милиона метрични тона през Черно море преди вече през юли де факто да настъпи морска блокада – 75% е спадът на износа на зърно на годишна база от юли насам. Украинската централна банка прогнозира загуба на приходи от 2,5 милиарда долара. Загубите в селскостопанския сектор на Украйна вече надхвърлиха 90 милиарда долара от 2022 година насам, като общата обработваема земя е намаляла с близо една четвърт заради подпалената от Путин война.

По-лошото – заради невъзможността да продават, украинските фермери са изправени пред финансов колапс, а това застрашава сеитбата и реколтата догодина. Съответно – най-вече африканските държави и тези от Близкия изток могат да се сблъскат с тежък недостиг на доставки на зърно и глад. И още: Дипломатическите търкания с Полша заради селското стопанство и украинската конкуренция с по-евтини селскостопански продукти, строгите търговски разпоредби на Европейския съюз, намалените нива на водата в река Дунав и руските атаки срещу украинската жп инфраструктура силно ограничават капацитета за сухопътен износ от Украйна.

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Същевременно ФСБ вече предлага да се премахнат гранични ограничения между Русия и окупираните от нея земи в Украйна. ФСБ предлага да се обезсилят по-ранни ведомствени заповеди за граничните зони, отбеляза руското опозиционно издание "Агентство". Според тези все още действащи заповеди пътуването до окупираните територии изисква проверки за сигурност, подобни на тези, необходими за преминаване на руската държавна граница с други суверенни държави.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Според ООН, от май 2022 година насам не е имало толкова официално смъртоносен месец за цивилните в Украйна, колкото е бил юли, 2026 година. Тогава руските ракети и дронове са убили най-малко 437 цивилни и са ранили още 2610 души. Това е с 30% повече от месец юни. Има 17 убити деца и 166 ранени – такова ниво е невиждано от април 2022 година. Русия постоянно увеличава използването на балистични ракети за удари в Украйна, докато Украйна страда от липса на ракети-прехващачи за ПВО системите си Patriot, които са най-доброто оръжие за противодействие. Полският зам.-министър на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка заяви, че Полша обмисля доставка на ракети-прехващачи за Украйна и решение може да се очаква в следващите дни:

How many people have actually died in Ukraine three and a half years into this war? pic.twitter.com/YRurLUBahl — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

Вече 93 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 13 август е имало 222 бойни сблъсъка спрямо 204 на 12 август. Руснаците са хвърлили 237 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 23 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3011 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 80 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 027 FPV дрона, което е с около 40 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine’s National Guard says Lasar’s Group has surpassed $15 billion in the estimated value of Russian military equipment destroyed by its crews, setting a new record for the unit. The drone formation says a series of recent strikes on high-value targets pushed the cumulative… pic.twitter.com/8J37pDJBLc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2026

29 руски пехотни атаки са организирани в направлението от Торецк към Константиновка за изминалите 24 часа и съгласно официалната украинска информация това е бил най-горещият участък на фронта. Още 25 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, югозападно от Константиновка. В Славянското направление, северно от Константиновка, е имало 17 руски пехотни атаки, а в съседното пак на север Лиманско направление руските пехотни атаки са били 10. 15 са извършените руски пехотни атаки в Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск и селата южно от него, а в района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 12 руски пехотни атаки.

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Ukrainian Su-27s struck Russian positions on the eastern front with precision-guided bombs. Russian assault groups had been moving in small groups before gathering in a basement, which was then hit by the aircraft. #Ukraine pic.twitter.com/Mw4iVJbRuj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2026

Според Wirtualna Polska, Полша е на път да финализира преговорите с Украйна и да ѝ прехвърли свои МиГ-29 в замяна на голямо количество различни видове украински дронове. Очаква се в следващите няколко седмици този процес да приключи. А тази нощ Руската федерация е изстреляла 112 далекобойни дрона по цели в Украйна. Според информацията в сводката на украинските ВВС са свалени 90 дрона, а удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни системи има на 11 места в Украйна. Все още има руски дронове във въздуха от този „пакет“, предупреждават украинските ВВС в момента на публикуване на сводката – ОЩЕ: НАТО свали дрон в Латвия, въздушна тревога прати латвийците в бомбоубежища