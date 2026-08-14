Григор Димитров: Продължавам да се наслаждавам на спорта, който обичам толкова много!

Григор Димитров отново ще стъпи на корта в Синсинати, където през 2017 година постигна един от най-запомнящите се успехи в кариерата си. Българинът ще участва в тазгодишното издание на турнира с „уайлд кард“, а жребият му отреди среща със Себастиан Баес в първия кръг.

„Винаги съм обичал този турнир и е страхотно да виждам как се развива през годините. Условията тук ми допадат и имам много хубави спомени. Титлата през 2017-ма е един от най-хубавите моменти в кариерата ми“, сподели Димитров.

„Надявам се да покажа най-доброто от себе си“

Българският тенисист в момента заема 137-ото място в световната ранглиста, но получи възможност да се включи директно в основната схема. Преди началото на участието си той подчерта, че продължава да изпитва удоволствие от играта и е благодарен за шанса да бъде отново част от турнира.

„Много съм благодарен за тази възможност. За мен е прекрасно, че продължавам да се наслаждавам на спорта, който обичам най-много. Надявам се да покажа най-доброто от себе си“, каза още Димитров преди първия си мач.

Синсинати е добре позната територия за 34-годишния българин. Освен титлата през 2017 година, той има редица участия в надпреварата, но в последните сезони резултатите му не са на нивото на най-силните му представяния.

Последната победа на Димитров в основната схема на турнира датира от 2021 година. Сега той ще има възможност да прекъсне тази серия именно на корта, на който преди девет години вдигна един от най-ценните трофеи в кариерата си.

ОЩЕ: Въпреки че се отказа от турнира в Лос Кабос: Григор Димитров продължава изкачването си в световната ранглиста