Рецептата за мирни преговори между Русия и Украйна: как спряха войни на 4 континента

От началото на 2025 г. - в мандата на Доналд Тръмп - САЩ полагат значителни дипломатически усилия за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Преговарящите се срещнаха в Абу Даби, Берлин, Женева, Истанбул, Париж и Рияд, пратеници пътуваха между Москва и Маями. Тези усилия заслужават признание, но активността не е стратегия. И както показаха мащабните удари между двете страни през последните седмици, тя все още не е дала резултати.

За да се постигне реален напредък към мира, Вашингтон трябва да приложи поуките от десетилетия опит в международното посредничество. Въпреки че всички конфликти са уникални, миналите преговори показват, че правилното организиране на процеса е от съществено значение, и дават представа за това кои подходи обикновено дават резултат и кои - не. Ако преговорите са добре организирани и страните имат чувство за ангажираност, постигнат съгласие относно процеса и изградят лични взаимоотношения, шансовете за успех са по-големи. Без тези условия усилията за прекратяване на боевете рискуват да се провалят, а стратегическите, икономическите и човешките разходи ще продължат да нарастват, пишат анализаторите Мат Уолдман и Самюъл Чарап за геополитическото списание Foreign Affairs.

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Путин не е в настроение за преговори, макар Украйна да ги иска: може ли да му се представи по-добра алтернатива от войната?

За да може изобщо да започне някакъв процес, страните, разбира се, трябва да са склонни да се ангажират. Въпреки че Киев заяви, че иска примирие и преговори, реториката на руския диктатор Владимир Путин (през май той нарече украинското правителство „хунта“) и засилващите се атаки срещу украински градове сочат, че той не е в настроение за преговори.

И все пак Путин е подложен на най-значителния икономически, военен и политически натиск, откакто започна пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. През юни тази година неговите сили напредваха нищожно на фронта - спад с над 90% спрямо темпото на напредък през юни 2025 г. Междувременно все по-ефективните удари с дронове с голям обсег на Украйна нарушават функционирането на руския енергиен сектор и намаляват държавните приходи. Атаките на Киев срещу нефтопреработвателни заводи и логистична инфраструктура засягат ежедневието в големите градове. Тъй като настроенията сред обществото дават признаци на напрежение, Кремъл е изправен пред по-трудна задача да осигури силен резултат за управляващата партия "Единна Русия" на изборите за Държавната дума през септември.

Нищо от това не означава, че Путин ще избере преговорите пред военните действия. Но предвид натиска, под който се намира в момента, тази възможност би трябвало поне да бъде проучена.

Един добре планиран процес е най-добрият начин да се преценят намеренията на Путин и да се повлияе върху тях. Причината е, че лидерите прибягват до преговори не само когато се затрудняват да постигнат военните си цели, но и когато виждат надеждна алтернатива на войната. Един сериозен процес може да помогне на страните да си представят как един резултат, постигнат чрез преговори, би могъл да отговори на основните им интереси и опасения. Без такъв процес мирът остава далечна абстракция.

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Без еднолични действия

Посредничеството в пълномащабна война е сред най-трудните начинания в международните отношения. Когато военните действия се засилят и се проточат, омразата, негодуванието и желанието за отмъщение превръщат войната в самоподдържащ се процес. Лидерите обикновено започват да се възприемат като въвлечени в екзистенциална борба срещу злонамерен и неумолим враг. Те са склонни да разглеждат преговорите като безполезно отклоняване на вниманието или като стъпка, която би могла да подкопае политическата им позиция у дома.

За да има изобщо шанс за преодоляване на такива препятствия, медиацията изисква устойчиви и непрекъснати усилия от страна на висококвалифициран екип. Това означава да се събере група от хора, чиято основна задача е да сложат край на конфликта и които притежават професионален опит и задълбочени познания за неговата история и динамика. Медиацията често включва и повече от една трета страна.

Успешните процеси са се отличавали с водещ медиатор, който работи съвместно с подкрепящи държави или организации. Франция, Германия, Италия, Русия и Обединеното кралство сформираха контактната група, която подкрепи водените от САЩ преговори, сложили край на войната в Босна през 1995 г.

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Чили, Куба, Норвегия и Венецуела изиграха роля в преговорите от 2016 г., които сложиха край на продължилата половин век война между колумбийското правителство и Революционните въоръжени сили на Колумбия (известни с испанската си абревиатура ФАРК).

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В Украйна обаче Вашингтон до голяма степен действа самостоятелно. Европейските съюзници, партньорите от Персийския залив и Турция са участвали, но само в ограничена степен.

Като минимум европейските правителства, в качеството си на основни заинтересовани страни както за бъдещето на Украйна, така и за сигурността на континента, трябва да бъдат включени като участници в преговорите. Предвид богатия им опит в посредничеството, те трябва да съорганизират процеса заедно със САЩ. В Европа не липсват длъжностни лица с подходящ опит. Джонатан Пауъл, главен преговарящ на британското правителство по време на преговорите "Разпети петък" сложили край на 30-годишния кървав конфликт в Северна Ирландия, сега заема поста на съветник по националната сигурност на Великобритания.

Вашингтон би могъл да улесни европейското участие чрез създаването на контактна група – може би по модела на органа, подкрепил босненското мирно споразумение, в която ключовите европейски правителства да имат ясно определени роли и отговорности, а не само статут на наблюдатели. Такова устройство би осигурило по-голяма дипломатическа съгласуваност и би помогнало за мобилизирането на ресурси, експертен опит и политическа подкрепа според нуждите.

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Припомняме обаче, че Русия отхвърля участието на Европа в мирни преговори за Украйна и иска да постигне единствено договорка със САЩ.

Дизайнът има значение

Няма стандартен модел за успешни преговори, но почти всички случаи от миналото имат една обща черта - страните са ангажирани с процеса. Всеки мирен процес ще се сблъска с неизбежни препятствия и опити за саботаж, затова страните трябва да бъдат отдадени на преговорите, за да ги доведат до успешен край. Ангажираността е от решаващо значение и за трайността на крайния резултат. Според някои данни почти половината от всички мирни споразумения се провалят в рамките на пет години. Едно руско-украинско споразумение би се сблъскало с още по-големи трудности, като се имат предвид несъвместимите териториални претенции, наследството от провалилите се Мински споразумения, които имаха за цел да сложат край на фазата на конфликта от 2014–2021 г., и по-широкото съперничество между НАТО и Русия.

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Когато страните допринасят за оформянето на процеса, те имат интерес от неговия успех и е по-вероятно да защитят постигнатото. Страните, принудени да участват в процеса от други, може и да преминават през формалностите, но вероятно ще им липсва необходимата ангажираност.

Поради това опитните медиатори насърчават активното участие на страните, както и чувството им за отговорност за успеха. Те се стремят да постигнат съгласие между тях относно самия процес. Преговорите в Северна Ирландия през 90-те години се сблъскаха с множество предизвикателства - нарушения на примирието, спорове относно прилагането и повтарящи се опити на дисидентски групи да провалят преговорите. Само че страните бяха ангажирани с процеса, което им позволи да преодолеят тези препятствия. Нищо подобно не се е случило в случая с Русия и Украйна, освен в отделни моменти - и резултатът е усилие без ангажираност, последователност или инерция.

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Важно е да се разпише споразумение за процеса на преговори: добрите практики

Посредниците трябва да работят със страните, за да се споразумеят за процес, който да получи тяхната подкрепа. В идеалния случай те трябва да фиксират тези договорености в документ. Вземете за пример Общото споразумение от 2012 г. в Колумбия, което установи насоки за бъдещи преговори, дневен ред и основни правила, които придадоха структура и стабилност на преговорите. Този първоначален документ положи основите на мирното споразумение от 2016 г.

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Споразумението за процеса трябва да определи честотата и мястото на преговорите. Най-добрата практика е срещите да се провеждат редовно на едно и също място, което опростява логистиката. А преговорите обикновено дават най-добри резултати, когато всички страни са на масата и работят въз основа на един-единствен текст или с цел постигането му. Преговорите по ядреното споразумение с Иран от 2015 г. са типичен пример за това - те включваха поредица от кръгове във Виена, осемдневен маратон в Лозана и финален, удължен кръг отново във Виена, в резултат на който беше сключена сделката в мандата на Барак Обама в САЩ.

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За разлика от това - преговорите за войната в Украйна се провеждаха спорадично, на различни места и нито веднъж с участието на всички заинтересовани страни (Киев, Москва, Вашингтон и ключови европейски държави) на масата за преговори. Те също така никога не са се фокусирали върху единен текст. Вместо това различни комбинации от четирите страни обсъждаха отделни проекти на текстове - един между Украйна и Съединените щати, друг между Европа и Украйна, трети между Русия и Украйна и четвърти между Русия и САЩ.

За многостранен конфликт, обхващащ толкова широко разнообразие от взаимоотношения и въпроси, без съмнение ще са необходими различни текстове. Но ако въпросите, засегнати в споразумението между САЩ и Украйна, се окажат неприемливи за Русия или за европейците, това би могло да подкопае целия процес. По принцип, разбира се, Русия не би трябвало да има думата по това, което Вашингтон и Европа предлагат на Киев, включително по отношение на западните гаранции за сигурност. Обаче без евентуалното съгласие на Москва войната ще продължи. По същия начин всяко споразумение за облекчаване на американските санкции няма да бъде ефективно без подкрепата на ЕС и Великобритания.

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Споразумението за процеса би могло също така да очертае пътна карта за преговорите и последователен дневен ред. Това би осигурило насока и съгласуваност и би гарантирало на всяка от страните, че въпросите, които са важни за нея, няма да бъдат пренебрегнати. В Колумбия дневният ред засягаше политически, аграрни и социално-икономически реформи за ФАРК. За правителството той създаде път към окончателно прекратяване на конфликта, включително механизми за разоръжаване и проверка. В руско-украинските преговори изглежда, че не съществува взаимно съгласуван дневен ред. За да изготвят такъв, посредниците ще трябва да включат това, което всяка от страните счита за съществено. За Киев този списък вероятно включва зачитане на суверенните му права, гаранции за сигурност, военни способности, достатъчни за възпиране на Русия, и финансиране за възстановяване. Москва вероятно ще настоява за спирането на Украйна за бъдещо влизане в НАТО, ограничения върху външното военно присъствие и подкрепа, както и за отмяна на санкциите.

Основните правила и ръководните принципи също са от значение. Страните трябва да се споразумеят, и то като минимум, относно формата и целите на преговорите, ролята на посредниците, статута на представителите, начина на определяне на дневния ред, начина на вземане на решения, както и начина, по който се поддържат поверителността и комуникацията с обществеността. Такива правила изиграха важна роля както в процеса в Северна Ирландия, така и в този в Колумбия. В първия случай страните приеха правило за вземане на решения на базата на „достатъчен консенсус“, което позволяваше гласуване „против“ част от дадено предложение, без това да блокира приемането му като цяло. Във втория случай те се ангажираха с принципа, че „нищо не е договорено, докато не бъде договорено всичко“.

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В случая с Русия и Украйна изглежда, че такива договорености почти липсват. Опитните посредници обръщат голямо внимание на тези детайли, защото грешки в организацията, логистиката или процедурите на преговорите могат да провалят същината им.

Тихо изграждане на доверие

Един добре ръководен процес служи за две цели - създава работни отношения между страните и позволява напредък по споровете, които ги разделят. Взаимодействието между враждуващите страни рядко премахва недоверието, но може да създаде взаимни очаквания за поведение – тоест предвидимост в начина, по който страните се отнасят една към друга, и сериозност при проучването на резултатите от преговорите.

Най-надеждният начин за подхранване на тези очаквания е и най-простият - постоянен, поверителен диалог между самите страни. Трудно е да се посочи успешен мирен процес, който в началните си етапи да не е разчитал на дискретност. В Северна Ирландия например години на преговори по неформални канали проправиха пътя за по-късни пробиви. Въпреки това всяко дипломатическо усилие за прекратяване на войната в Украйна през последната година и половина беше съпроводено от медиен цирк. За разлика от това двустранният канал, използван за обмен на военнопленници, остана почти изцяло извън публичното внимание и доведе до значими резултати.

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Посредниците целенасочено поддържат връзки между ключови фигури от всички страни. През 2005 г. например бившият финландски президент Марти Ахтисаари събра индонезийски държавни служители с лидерите на ачехските сепаратисти в изгнание, за да сложи край на продължилата десетилетия въоръжена борба в Ачех – провинция на остров Суматра. Той укрепи връзките между водещите преговарящи, като насърчаваше пряк диалог и отделяше време за неформални разговори в правителственото имение край Хелзинки, където се провеждаха дискусиите. Такива връзки правят споразумението възможно и дават възможност на страните да управляват бъдещи спорове чрез диалог, което, може да се каже, е по-мощен защитен вал срещу подновяване на враждебните действия, отколкото каквото и да е, записано на хартия.

Вашингтон и неговите партньори могат да направят много повече, за да укрепят личните връзки между руските и украинските преговарящи. За тази цел посредниците биха могли внимателно да структурират дискусиите и да регулират темпото им. Те биха могли също така да създадат възможности за неформални контакти.

Триковете

След като страните се съберат на масата, литературата по медиация предлага няколко подхода, които биха могли да допринесат за успеха на руско-украинските преговори. САЩ се опитаха да съгласуват заявените позиции и искания на страните, като предложиха конкретни териториални споразумения. Вместо това обаче те трябва да насърчат страните да се съсредоточат върху основните си интереси и опасения. По този начин може да се дадат на всяка от страните причини да остане на масата за преговори. От решаващо значение е, че това също така повишава шансовете за спазване на евентуалната сделка, тъй като двете страни са много по-склонни да се придържат към споразумение, което считат, че служи на техните фундаментални интереси.

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Класическият пример за този подход е медиацията на американския държавен секретар Хенри Кисинджър между Израел и Египет относно Синайския полуостров след войната „Йом Кипур“. Двете страни бяха в патова ситуация относно това коя от тях ще контролира полуострова, докато Кисинджър не осъзна, че основният интерес на Египет е суверенитетът и националната гордост, докато този на Израел е сигурността. Това прозрение позволи успешно споразумение - изтегляне на израелските сили в замяна на демилитаризация, наблюдение и гаранции за сигурност от страна на САЩ.

За Русия и Украйна аналогичната патова ситуация засяга контрола над Донбас. Посредниците трябва да се опитат да отговорят на интересите, които стоят в основата на тези позиции, а не на самите позиции.

Страните трябва да поемат отговорност както за същността, така и за процеса. Досега Вашингтон изготвяше предложени решения и след това ги представяше на Киев и Москва. Планът от 28 точки, изтекъл в медиите през ноември 2025 г., и последвалите опити да се накара Киев да отстъпи контрола над Донбас, са пример за този подход. Но страните обикновено се съпротивляват на споразумения, изготвени от други, а когато бъдат принудени да ги приемат, спазването им трае само докато се поддържа натискът. Натискът, от своя страна, зависи от продължителността на вниманието на посредниците, което почти винаги е кратко. Вместо това медиаторите трябва да помогнат на страните да разработят свои собствени предложения.

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Снимка: Getty Images

Преговорите също така разглеждат ключовите въпроси поотделно - територията в един канал, мерките за сигурност в друг и т.н. Въпреки че може да е полезно да се задълбочава в конкретни въпроси, преговорите често печелят от разширяването на дневния ред и разглеждането на въпросите един до друг. Поставянето на всичко на масата създава повече пространство за компромиси, като позволява на всяка страна да направи отстъпки по въпроси с ниска приоритетност в замяна на ползи, които цени повече. Този подход прави договорения резултат по-привлекателен, намалява риска от застой по който и да е отделен въпрос и - като увеличава ползите, които всяка страна получава от споразумението - укрепва стимулите за спазването му.

На последно място, но не и по важност, посредниците търсят начини да смекчат или да прекратят военните действия, дори когато политическите спорове продължават. Те правят това не само по хуманитарни съображения, но и защото ефективното прекратяване на огъня създава условия, по-благоприятни за дипломацията. Към момента Украйна и нейните западни поддръжници подкрепят незабавно прекратяване на огъня и последващи мирни преговори, докато Москва, която разглежда военния натиск върху Киев като най-ефективния си лост за влияние, иска политическо уреждане преди всяко прекратяване на огъня.

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За да преодолеят тази пропаст, страните биха могли да потърсят по-ограничен набор от политически ангажименти, обхващащи ориентацията на Украйна и други ключови въпроси, свързани със сигурността и за двете страни, които да са достатъчни за осигуряване на примирие. Тези ангажименти следва да бъдат включени в рамково споразумение, подписано от всички страни, което очертава основните елементи на евентуален мир и позволява прекратяване на военните действия. Рамковото споразумение би определило и структурата на бъдещите преговори. След това, при липса на военни действия, биха могли да продължат упоритите преговори за окончателно уреждане на войната.

Дългосрочната перспектива

Нарастващите разходи на войната - разрушенията, загубата на човешки животи и рискът от ескалация - оправдават продължителните дипломатически усилия за осигуряване на траен мир. Постигането на край чрез преговори ще зависи от много фактори, но усилията за постигането му трябва да отразяват поуките от десетилетия на международно посредничество.

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Конкретно това означава създаване на ефективен екип за посредничество, възприемане на многостранен подход, включващ европейските правителства, и постигане на съгласие между страните относно структурата, основните правила и дневния ред на преговорите, преди те да преминат към същината на въпроса. Това изисква също така преминаване към подпомагане на страните при разработването на техни собствени предложения и изграждане на отношения между преговарящите чрез редовен, устойчив и поверителен диалог. Посредниците трябва да ги насърчават да се съсредоточат върху основните интереси, да разширят дневния ред, за да се постигнат компромиси, и да търсят временна рамка за прекратяване на боевете.

Дори и най-добре ръководените мирни процеси могат да се провалят. Възможно е взаимно приемливото прекратяване на войната да остане недостижимо. Събирането на страните по време на настоящата ескалация ще бъде трудно и би било наивно да се очакват бързи резултати. Но с натрупването на загуби, разходи и рискове - стимулите за алтернативи на военните действия ще нарастват. САЩ са поели ролята на посредник - те трябва да се възползват от трудно извоюваните уроци за това какво спомага за успеха на преговорите.

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Източник: Foreign Affairs