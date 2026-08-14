Очаквана раздяла при „армейците“: ЦСКА прати крило в Полша

ЦСКА обяви раздялата си с фланговия футболист Кевин Додай, който ще продължи кариерата си под наем в полското първенство. Албанският състезател ще носи екипа на Лехия Гданск до края на сезон 2026/27. „Армейците“ потвърдиха трансфера чрез официалната си страница във Фейсбук.

Кевин Додай ще играе в Лехия Гданск до края на сезона

„Фланговият играч на ЦСКА Кевин Додай ще играе под наем в полския Легия Гданск до края на настоящия сезон – 2026/27 г. Двата клуба постигнаха договорка за преотстъпването на албанския футболист, който се присъедини към армейския тим през лятото на миналата година. ЦСКА желае успех на Кевин Додай през новата кампания“, обявиха „червените“.

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