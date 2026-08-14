Остава затворено летището в Катания на остров Сицилия

Летището в град Катания на италианския остров Сицилия остава затворено и днес, по справка на инертен страницата му. Анулирани са десетки полети. За днес няма предвидени полети от и до летище летище „Васил Левски“, показва справка на сайта му. Следващият предвиден полет до летището в Катания от София е на 17 август, като засега няма информация дали ще бъде отменен, съобщиха за БТА от летище „Васил Левски“. Още: Хиляди туристи са в капана на Етна

Летището в град Катания остана затворено и вчера заради поредното изригване на вулкана Етна, което засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон, предаде ДПА. Полетите са нарушени от петък, а през последните дни въздушното пространство е напълно затваряно. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова. Още: Вулканът Етна помрачи почивката на хиляди туристи