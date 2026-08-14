Ще забранят ли TikTok в България? Започна петиция след убийството на Георги Кузев

След убийството на Георги Кузев в Пловдив започна петиция за забрана на TikTok в България и ограничение на социалните мрежи за лица под 16-годишна възраст. Инициативата за подписката е на българската бизнес консултантска компания Assess. Ltd, специализирана в областта на приложната и криминалната психология, човешките ресурси и организационното развитие за частния и публичния сектор, както и от Youtube канала "ЗАД МАСКАТА".

Петицията идва след големия обществен отзвук от убийството на Георги Кузев в Пловдив, но и на фона на предложения от ГЕРБ законопроект в 52-ото Народно събрание за ограничение на социалните мрежи за 16-годишните. ОЩЕ: "Интернет не е детска площадка": ГЕРБ подемат инициативата за забрана за социални мрежи за лица под 16 години (ВИДЕО)

Инициаторите на подписката се мотивират с уязвимостта на децата и младите хора, както и рисковете, които крият социалните мрежи.

Същевременно организаторите уточняват, че тази петиция не е призив срещу технологиите, а призив за отговорно използване на технологиите и за поставяне на децата преди печалбата, алгоритмите и броя на гледанията.

"Нашите деца имат право на безопасно детство", посочват още организаторите на петицията. ОЩЕ: "Хората вече не са хора": Мъж от Варна публикува варварски готварски клип с котка (ВИДЕО)

Пълните искания на петицията

Освен забрана на TikTok и ограничение за 16-годишните, в петицията се настоява и за други мерки от страна на държавата.

Инициаторите настояват още за ефективен механизъм за проверка на възрастта и защита на личните данни., по-силна защита на децата и семействата от съдържание, което насърчава насилие, опасни предизвикателства, унижение, агресия, самонараняване и други рискови поведения.

С петицията се настоява още и за по-активна роля на образователната система при превенцията на онлайн насилието, зависимостта от социалните мрежи, кибертормоза и вредното дигитално съдържание, както и по-строг контрол и отговорност на платформите, когато техните алгоритми и практики излагат деца на съдържание, неподходящо за тяхната възраст. ОЩЕ: След убийството на Георги Кузев: Протестиращи искат промяна в закона и по-тежки присъди