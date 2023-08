Украински модел, загубила окото си след руска атака, украси корицата на Playboy (СНИМКА и ВИДЕО)

В самото начало на войната, на 26 февруари 2022 г., Ирина, заедно с децата си, попада под обстрела на руските окупатори докато пътува в кола. Съпругът й е помощник на кмета на Киев Виталий Кличко, но тя не е сигурна, че атаката е била насочена конкретно срещу него. Лекарите се борят за живота й в клиника в Берлин, тя претърпява няколко операции.

"Нямах вече око, навсякъде стърчаха тръбички, косата ми бе обръсната след операцията. Шевове, белези, рани навсякъде. Приличах на Франкенщайн. Челюстта ми се бе счупила като клонка. Вече нямам красиво лице, но останалата част от тялото ми е красива", казва моделът. В момента Ирина Белоцерковец е част от Украинската асоциация на артисти и музиканти, които организират различни събития за повишаване на морала на войските на фронта.

На сайта на "Playboy Украйна" се отбелязва, че печатните копия на броя няма да бъдат налични за продажба. Те ще бъдат изпратени в болници и в пунктовете в тила на фронта.

В интернет се появи и видео с Белоцерковец, която лично представи новия брой на списанието пред военните. Моделът каза, че е благодарна на защитниците на Украйна и иска да ги подкрепи. "Половината ми лице вече го няма. Но продължаваме да се борим и да живеем", каза тя.

Ukrainian woman who lost an eye during the shelling got on the cover of Playboy



Model Irina Belotserkovets came under fire just three days after the start of a full-scale Russian invasion of Ukraine, but despite all the tests, she became the face of the magazine. pic.twitter.com/VGmBJB4vbZ