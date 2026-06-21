Украинският външен министър се закани на Полша в разгара на големия дипломатически скандал (ВИДЕО)

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви по адрес на Полша, че Украйна ще отговори със същите мерки на всякакви неприятелски действия, насочени срещу страната. В национален ефир той коментираше най-новото изостряне на отношенията между Варшава и Киев, след като вечерта на 19 юни полският президент Карол Навроцки взе решение да лиши украинския си колега Володимир Зеленски от Ордена на Белия орел - най-високото полско отличие, във връзка с кръщаването на украинска военна част „Героите на Украинската въстаническа армия“.

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Той заяви, че Полша няма да допусне до членство в ЕС онези, които не разбират необходимостта да се отрече „култът към тоталитаризма и насилието“.

По време на Втората световна война Украинската въстаническа армия води въоръжена борба за създаването на независима украинска държава на териториите, населени с етнически украинци. Бойците от УВА провеждат диверсии и етнически прочиствания сред гражданското население. Най-известният случай е Волинското клане през 1943 г., в рамките на няколко месеца, на територията на Волин - историческа област на границата между съвременните Украйна, Полша и Беларус. Тогава са убити над 50 хиляди мирни жители, преобладаващо етнически поляци. Полски историци твърдят, че при етническите прочиствания, провеждани от УВА през 1943-1945 г., са загинали до 100 хиляди поляци.

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След като Зеленски беше лишен от ордена, Сибиха, украинският посланик в Полша Васил Боднар и ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов обявиха, че ще върнат получените от тях полски държавни отличия.

На 20 юни Зеленски заяви, че е изпратил ордена обратно на Навроцки по пощата. Всички украински президенти, които са били удостоени с полския Орден на Белия орел, впоследствие са се отказали от него.

Сибиха: Това е неуважение към украинския народ и правото ни да имаме собствена история

„Винаги сме подхождали конструктивно към въпросите, ценели сме отношенията си с Полша и сме били благодарни за получената помощ“, отбеляза Андрий Сибиха, цитиран от "Украинска правда".

Ukraine’s Foreign Minister Andrii Sybiha says Ukrainians in Poland are increasingly facing insults and discriminatory treatment. Kyiv has raised the issue with Polish authorities through diplomatic channels. #Poland pic.twitter.com/n4DhV3VW1A — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2026

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Но той заяви, че сега е от решаващо значение да не се политизират чувствителните въпроси, свързани с историческото минало - те трябва да се оставят на историците. „Неуважението към президента на Украйна не се отнася само до наградите. Става въпрос за неуважение към украинския войник, украинския народ и правото ни да имаме собствена история. Няма да толерираме това", каза топ дипломатът на Украйна.

"Ще отговорим на всички стъпки, особено ако те са неприятелски и неуважителни към нашата страна. Времето, в което игнорирахме такива действия, отмина", категоричен е Андрий Сибиха.

Външният министър заяви, че полският президент Карол Навроцки се е превърнал в разрушител на положителния напредък, постигнат през последните години. „Не е случайно, че той получава аплодисменти от Москва“, отбеляза Сибиха.

В същото време украинският топ дипломат призова поляците да действат с въздържаност и дипломатичност. „Всеки ден обсъждаме с нашите полски приятели как да запазим дипломатическия път. Ние сме обединени от общи предизвикателства, общи интереси и общо европейско бъдеще“, заяви Сибиха.

По-рано той благодари на поляците, които се противопоставят на ескалирането на напрежението с Украйна, и им припомни общия враг на двете страни – Русия.

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