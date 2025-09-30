Украинското разузнаване е ликвидирало трима членове на руската Национална гвардия: Помагали са кавказци

Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна (ГУР) обяви, че е провело успешна операция на руска територия. Украински разузнавачи, с подкрепата на "кавказкото освободително движение", са ликвидирали трима членове на руската Национална гвардия насред Русия, става ясно от съобщение на ГУР.

Операцията е била проведена на 27 септември близо до село Тамбукан в Ставрополския край на Русия.

"Подполковник от Националната гвардия, който командваше специалната единица на врага "Авангард", беше ликвидиран заедно със свой помощник и шофьора си. Групата руски войници беше на път към тренировъчна база, но така и не стигна до нея", се казва в изявлението.

По-рано украинското разузнаване в Приморския край на Русия елиминира група руски военни, които са се отнасяли особено брутално към украински цивилни и са екзекутирали военнопленници, отбелязва Укринформ.

