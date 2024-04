Украйна атакува, руска петролна рафинерия гори (ВИДЕО)

Първите данни показват, че има попадения в Смоленска област. Областта беше цел при последната дотук масирана украинска атака с дронове. Тогава беше ударен обект на "Лукойл": Масирана украинска атака с дронове: 50 свалени според Русия (ВИДЕО)

Вече има и първи видеокадри - от тях личи, че отново е ударен обект на руската петролна индустрия, вероятно петролна рафинерия:

Губернаторът на Смоленска област Василий Анохин признава, че има атака с дронове в областта. По думите на Анохин в Телеграм, "в резултат на атака на врага срещу граждански енергийни обекти на територията на Смоленска и Ярцевска област са възникнали пожари". Съобщението на Анохин звучи смешно, защото пише "по всяка вероятност", но още в следващото изречение се казва: "Министерството на извънредните ситуации ликвидира последствията на място" - т.е. явно има попадения.

От написаното от Анохин може да се съди, че има удар в обект от руската петролна индустрия.

Снощи имаше кадри от обстрел и атаки в Белгородска и Курска област:

In Bilhorod, an explosion was reported, followed by a fire. In the Kursk region, air alarms are also active. pic.twitter.com/pgvgccgXzp