Украйна да не купува оръжия от САЩ с европари: Топ съюзници на Киев в остър спор

Германия и Нидерландия са в противоречие с Франция в стремежа си да гарантират, че Украйна ще може да закупи американски оръжия, използвайки заема от 90 милиарда евро, отпуснат от Европейския съюз. Страните от ЕС се споразумяха за тази жизненоважна помощ за Киев на срещата на евролидерите през декември 2025 г., като сумата ще се набере от всички без Унгария, Чехия и Словакия. Те отказаха да участват в инициативата, която първоначално предвиждаше използване на замразените руски активи за заема, но този вариант пропадна заради нежеланието на Белгия да се включи.

Франция не иска Украйна да използва заема за оръжия от САЩ

Страните членки все още трябва да договорят официалните условия на финансирането след предложението на Европейската комисия. Това поставя началото на напрегнати преговори с Париж, който води усилията да се предотврати потокът на пари към Вашингтон на фона на нарастващото разединение в НАТО.

Още: Мирът в Украйна е близо: Ужасните числа зад повтаряната от Тръмп мантра (ОБЗОР - ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон е склонен да се даде преференция на военните компании от ЕС, за да се укрепи отбранителната промишленост на блока – дори ако това означава, че Киев не може веднага да купи всичко, от което се нуждае, за да държи руските сили на разстояние.

Повечето страни, водени от правителствата в Германия и Нидерландия, отговарят, че Украйна трябва да има по-голяма свобода в начина, по който изразходва финансовия пакет на ЕС за финансиране на отбраната си. Това става ясно от документи, с които брюкселската медия Politico се е запознала.

Тези търкания достигат връхната си точка след години на дебати дали да се включи Вашингтон в програмите на ЕС за закупуване на отбранителна техника. Различията се задълбочиха, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши с военен преврат в Гренландия: Белият дом официално: Тръмп иска да купи Гренландия (ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

Критиците отговарят, че натискът на Франция за въвеждане на строга клауза в стил "купувайте европейски продукти" ще върже ръцете на Киев и ще ограничи способността на украинската армия да се защити срещу Русия.

„Украйна също се нуждае спешно от оборудване, произведено от трети страни, по-специално системи за противовъздушна отбрана и прехващачи, произведени в САЩ, боеприпаси и резервни части за F-16 и капацитет за дълбоки удари“, пише нидерландското правителство в писмо до другите страни от ЕС, видяно и цитирано от Politico.

Още: Русия порази редица области в Украйна с балистични ракети, има жертви и ранени (ВИДЕО)

Докато повечето страни, включително Германия и Нидерландия, подкрепят общата клауза „купувайте европейски продукти“, само Гърция и Кипър, които понастоящем поддържат неутрална позиция, подкрепят френското настояване да се ограничи схемата до фирми от ЕС. Това твърдят няколко дипломати, запознати с преговорите. А Атина и Никозия са неутрални, защото председателстват преговорите в рамките на ротационното си председателство на Съвета на ЕС.

Парите за Киев

Очаква се над две трети от финансирането на ЕС за Киев от 90 милиарда евро да бъде насочено към военни разходи, а не към обикновена бюджетна подкрепа. След като остават само няколко дни до официалното представяне на плана на Европейската комисия, сега се водят преговори по най-чувствителните компоненти на предложението.

Още: ЕС подготвя заема от 90 милиарда евро за Украйна, ясно е кога се чака първи транш

Германия се разграничи от Франция, като предложи да се отворят покупките за отбранителни фирми от страни извън ЕС. „Германия не подкрепя предложенията за ограничаване на доставките от трети страни до определени продукти и изразява загриженост, че това би наложило прекомерни ограничения на Украйна да се защитава“, пише правителството в Берлин в писмо, изпратено до страните членки на ЕС в понеделник.

Нидерландия предложи да се заделят най-малко 15 милиарда евро за Украйна, за да закупи чуждестранни оръжия, които не са налични в Европа към този момент. „В момента отбранителната промишленост на ЕС не е в състояние да произведе еквивалентни системи, или да го направи в необходимия срок“, пише правителството в писмото си.

Снимка: X.com/Volodymyr Zelenskyy

Френският контрааргумент е, че Брюксел трябва да се стреми да извлече максимална полза от финансирането си за Украйна.

Критиците казват, че укрепването на отбраната на Украйна срещу Русия трябва да има предимство пред всяка друга цел. „Много е разочароващо. Губим фокуса върху целта си, а целта ни не е да правим бизнес“, казва дипломат от ЕС пред брюкселското издание. Друг добавя, че евентуално френско вето може лесно да бъде преодоляно - предложението може да бъде одобрено с обикновено мнозинство от държавите членки.

Още: Заемът за Украйна не е подарък, има много неизвестни: Анализатори разясняват

"Германия на първо място"

В друг спор германското правителство все пак предложи да се даде преференциално третиране на фирми от страни, които са предоставили най-голяма финансова подкрепа на Украйна. Това би било в полза на Берлин, който е сред най-големите донори на страната.

„Германия иска логиката на възнаграждаване на силната двустранна подкрепа (както първоначално беше предложено от Комисията за трети страни) да се приложи и за държавите членки“, пише Берлин в писмото си до другите страни от ЕС.

Дипломатите виждат това като начин да се стимулират германските фирми и да се мотивират другите страни да предоставят повече средства за Украйна.

Още: Руските активи в Европа за Украйна: Макрон предаде Мерц, твърди Financial Times