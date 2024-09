Украйна е пробила на ново място в Курска област - говори за напредък и обкръжение на руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските войски успешно са пробили руската отбрана в нов участък от границата с Курска област, като са проникнали на няколко километра на руска територия, твърди едно от украинските подразделения.

Анализаторът на Forbes Дейвид Акс също пише, че това изненадващо нахлуване е било много по-успешно, отколкото предполагаха първоначалните съобщения. Първо се смяташе, че макар украинските въоръжени сили (ВСУ) да са преодолели руската гранична отбрана, на малко разстояние след това те са срещнали по-силна руска съпротива. Кремъл заяви, че неговите войски са отблъснали украинската атака „с подкрепата на авиация и артилерийски огън“.

Безпилотното подразделение „Хорн“, което подкрепи операцията по пробива, отхвърли твърдението на Кремъл и разкритикува медиите, които отразиха пробива в четвъртък. Репортерите, които цитираха твърдението на Кремъл, бяха „истерични, лишени от информация или платени проруски пропагандисти“, заяви групата. Като доказателство за успешния пробив тя публикува дълъг видеоклип, на който се вижда как украинска бронирана колона преминава защитната линия и след това се насочва към град Весело, който се намира в тила на руските въоръжени сили. Това е доста повече на запад от настоящия фронт в Курска област.

The second Ukrainian incursion into the Russian Kursk region is supported by mechanized troops. According to the Khornegroup two battalions are engaged.



The mood in Russian channels have changed and when seeing this then it is not hard to guess why. pic.twitter.com/vGFnq3egA7