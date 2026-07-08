Войната в Украйна:

Украйна е в силна позиция: Отхвърлила е 28-точковия план на Тръмп

08 юли 2026, 15:07 часа 1009 прочитания 1 коментар
Снимка: president.gov.ua
Украйна е в силна позиция: Отхвърлила е 28-точковия план на Тръмп

Украйна вече не се интересува от предварително обсъждания план от 28 точки, за който настояваше администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, за прекратяване на войната с Русия, и сега търси по-благоприятно споразумение, тъй като развитието на бойните действия я поставя в по-добра позиция от преди година. Това става ясно от статия на The ​​New York Post малко преди предстоящата среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Потвърждение пред изданието е дала украинският посланик в Съединените щати Олга Стефанишина.

Според украински официални лица, в момента няма планове за тристранна среща на върха с участието на САЩ, Украйна и Русия, нито има официални дискусии върху конкретна мирна рамка - забележима промяна спрямо миналата година, когато преговорите бяха в ход.

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Снимка: president.gov.ua

"Украйна винаги е била готова за значителен дипломатически ангажимент и остава ангажирана с постигането на справедлив и траен мир. За съжаление, руският лидер не е проявил истински интерес към прекратяване на войната", казва Стефанишина. 

"Прекратяването на огъня не е задължително да дойде от безкрайни дебати върху един-единствен мирен план. Има и други пътища напред и се надявам, че президентите Тръмп и Зеленски ще обсъдят тези възможности на срещата на върха на НАТО", добавя Стефанишина.

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Доналд Тръмп мирни преговори война Украйна мир Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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