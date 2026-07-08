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Доставяме газ на Украйна. Тя ни доставя газ и строим АЕЦ "Белене" - нищо не е ясно

08 юли 2026, 14:54 часа 984 прочитания 0 коментара
Снимка: Правителствена пресслужба
Доставяме газ на Украйна. Тя ни доставя газ и строим АЕЦ "Белене" - нищо не е ясно

"Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също бяха сред акцентите на срещата". Такова кратко съобщение изпрати правителствената пресслужба до медиите - ОЩЕ: България, САЩ, Гърция, Украйна: Подписан е нов стратегически документ за газови доставки

От съобщението не стават ясни никакви подробности за водените разговори - например кой на кого ще доставя газ и откъде, предвид че в Украйна има възможности за по-голям добив в бъдеще, когато има мир с Русия. Възможно е да са водени разговори за газови доставки към Украйна през Вертикалния газов коридор т.е. стартовата точка е Гърция, но може да са дискутирани и опции през Турция и "Боташ". Дали е имало разговори за "Белене" и реализацията на проекта за втора АЕЦ в България или да се продава оборудването на Украйна, което също се точи с години - също не е ясно от това съобщение - ОЩЕ: Радев: Ще наложа вето върху санкциите срещу Русия, предложих на Зеленски заедно да построим "Белене"

"България подкрепя Украйна в рамките на нашите възможности без това да влияе върху социалните разходи и като отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления. Досега редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна с финансова, медицинска, хуманитарна и военна подкрепа. Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитието на нашата икономика и за осигуряването на тези средства в нашия бюджет", каза по-рано Радев от Анкара.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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