ВИДЕО: Украйна не може да ни бие така - Z-канали се надпреварват да свалят IQ-то на потребителите си

Как така украински дронове ще прелетят над 2500 километра и ще взривят най-голямата руска рафинерия (в Омск)? Това не е възможно – руската пропаганда и Z-каналите упорито почнаха да налагат тази теза. Обаче, тъй като пожарите горят твърде видимо, трябва да има обяснение. И обяснения заваляха – в типичен Z-стил т.е. малоумен.

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Атака с дронове е имало, обаче безпилотните летателни апарати всъщност били изстреляни от Казахастан или дори Азербайджан. Z-блогърът Тимофей Ермаков говори за Азербайджан и че случилото се с Омската рафинерия може да е защото Русия ударила рафинерията в Кременчуг преди време, а тя била азерска собственост – на СОКАР.

🫡 Russians have a new theory about the strike on the Omsk oil refinery — now they're blaming Kazakhstan. And, somehow, Azerbaijan too



After Ukrainian drones successfully struck the Omsk refinery, Russian pro-war Telegram channels began claiming the drones couldn't possibly have… pic.twitter.com/s7u2YqhslL — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Запомнящо се в това отношение е изказване на руския Z-влогър Евгений Голман. Той оплюва "Газпром", защото компанията "явно" не се подготвила да защити рафинерията в Омск, като същевременно прави заключение, че дроновете долетели за час (незнайно какви са му данните за това) т.е. няма начин да идват от Украйна:

A Russian military blogger claims that the Omsk oil refinery couldn't possibly have been attacked from Ukraine yesterday, and that only fools could come up with such a thing. So, what now? Are they going to blame Kazakhstan again? pic.twitter.com/IALsgq4Nue — WarTranslated (@wartranslated) July 7, 2026

Но най-забавна е тезата на "Рибар" - канал, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Кой е виновен – ами "духът от Анкъридж". Тоест, Тръмп през август 2025 година обещал такива неща на Владимир Путин и го уверил как се върви към изгоден за Русия мир, че Путин и Кремъл се доверили и не защитили както трябва руските рафинерии - ОЩЕ: Как да си правим бензин вкъщи: Точка настояща в плана за СВО на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)