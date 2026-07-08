Турция става все по-опасна за руснаците, обявили се срещу войната в Украйна

Турция става все по-опасна за руснаците, бягащи от съд и война. Правозащитници посъветваха хората, установили се в Истанбул или Анкара да не съобщават подробности за себе си и местонахождението си в социалните мрежи. Активистката Ариадна Литвинова, която бедепортирана от Турция е задържана под стража в Санкт Петербург. Преди това тя беше обявена за издирване заради антивоенни графити. Това е първата подобна депортация, но опити са правени и преди. Дмитрий Заир-Бек, началник на "Първи отдел", и Анастасия Буракова, основателка на „Ковчег“, оцениха ситуацията в страната и предложиха съвети за безопасност по искане на МО.

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Все по-опасна

Турция се превръща във все по-опасно място, казва Заир-Бек: „Това се отнася не само за бягащите от война и политически мотивирано наказателно преследване, но и за всеки, който възнамерява да се скрие в Турция от всичко, свързано с преследване от руските власти.“

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Основният риск не са официалните искания на Интерпол, а неформалните контакти с правоохранителните органи: „Насочването започва, когато руските власти научат и започнат да се интересуват от местонахождението ви, а след това се свързват с турските си колеги чрез неформални канали, евентуално на местно ниво.“ Такива случаи все още не са широко разпространени – няма универсален механизъм: „Ако живеете и общувате в тесен кръг, може да се окаже, че Турция е подходяща за вас.“

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Дигитална хигиена

Поддържането на дигитална хигиена е важно. Буракова изброява правилата: „Не разкривайте местоположението си по никакъв начин, включително в социалните мрежи. Уверете се, че други не публикуват вашите снимки. Не ходете в руското консулство и не търсете услуги там. И не нарушавайте нищо в Турция, включително правилата и продължителността на престоя, и не работете без разрешение. С други думи, не привличайте вниманието към себе си за потенциални нарушения, които биха могли да доведат до депортиране.“

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Ако вече са възникнали рискове, бързото напускане не е необходимо – по-важно е да се спазват тези правила, посочва Буракова. Но е важно да се реагира бързо, казва Заир-Бек: „Ако внезапно се появят признаци на внимание от местните власти, незабавно се свържете с активисти за правата на човека на горещата линия. А ако депортирането е неизбежно, потърсете депортиране във всяка друга държава, освен Русия.“

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Решението

Заир-Бек посочва „Арк“ като основен проект за диаспората в подобни случаи – организацията вече е предотвратила депортирането на активист от Турция в Русия, осигурявайки депортирането му в трета държава. „Ковчег“ помага с временно настаняване в проверени хостели през първите 10 дни и предоставя правна подкрепа в случай на задържане, обяснява Буракова. В случай на депортиране обаче е необходим турски адвокат, който говори английски, а такъв специалист струва между 3000 и 5000 евро. Организацията, която разчита на краудфъндинг, не може да покрие всички разходи за поддръжка.

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