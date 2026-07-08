Андрей Ковачев към Мицкоски и Муцунски: Престанете да търсите „магически“ гаранции - изпълнете договореното

"Престанете да търсите „магически“ гаранции, които никоя институция и никоя държава членка на Европейския съюз не може и няма да ви даде. Вместо това изпълнете вече договореното" - този призив отправи българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев към македонския премиер Християн Мицкоски и към македонския външен министър Тимчо Муцунски след като еврокомисаря Марта Кос потвърди, че Република Северна Македония няма да получи други гаранции освен тези, които вече са записани в Преговорната рамка, с което тя на практика уби всички македонски опорки по темата

"И да - България, както и всяка друга държава членка на Европейския съюз, има пълното право на всеки етап от преговорния процес да възрази и при необходимост да спре Скопие, ако поетите ангажименти не се изпълняват. Това се отнася и до изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, двата протокола към него, както и до постигането на реални резултати от работата на Съвместната мултидисциплинарна комисия по исторически и образователни въпроси, които да бъдат приемливи и за България (това е част от преговорната рамка!). Добросъседството е Копенхагенски критерий!, подчертава Ковачев. ОЩЕ: Марта Кос уби македонските опорки: Никоя държава никога не е получавала гаранция за влизане в ЕС

Сами са се поставили в капан

Българският евродепутат призова Мицкоски и Муцунски още да спрат да обикалят европейските столици с надеждата някой европейски лидер да окаже натиск върху България например по теми като ОМО „Илинден“.

Според евродепутата целта на тези обиколки е при евентуален успех това да бъде представен пред македонската общественост като голяма победа над „източен съсед“ и като оправдание защо българите все пак могат да бъдат вписани в Конституцията.

"Търсите изход от капана в който сами влезнахте! Не може да очаквате България да ви извади от този капан", добавя още Ковачев.

Той обърна внимани, че от години е предупреждавал Християн Мицкоски и Тимчо Муцунски, че не бива да се води предизборна кампания, изградена върху антибългарска реторика.

"ДПМНЕ вероятно щеше да спечели изборите и без лозунги като „Бугари во Устав - никогаш“. Но когато подобни послания се превърнат в център на политическата кампания, те неизбежно се превръщат и в капан пред собствените избиратели", добавя още Ковачев.

Няма как да очакват доверие от България

Ковачев е категоричен, че няма как да очакват доверие от България, ако оправдават или на практика легитимират езика на омразата и проявите на насилие срещу хора с българско самосъзнание.

"Няма как да има доверие, когато човекът, подпалил българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля, е превърнат в символ на предизборната ви кампания. И това е само един от многото примери", добавя още Ковачев.

Евродепутатът заявява, че подобни действия изпращат послание, което е несъвместимо с ценностите, върху които е изграден Европейският съюз.

Днес, вместо да търсят нови оправдания и да хвърлят прах в очите на собствените си граждани, управляващите в Скопие трябва да направят своя избор – между европейската интеграция и политиката на постоянната конфронтация.Този избор никой в Брюксел, София или която и да е европейска столица не може да направи вместо тях", категоричен е евродепутатът. ОЩЕ: Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)