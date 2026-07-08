Полша иска постоянна военна база на САЩ (ВИДЕО)

Полша иска постоянна американска военна база на своя територия, заяви президент Карол Навроцки. В изказването си на срещата на върха на НАТО в Анкара той отбеляза, че в страната вече са разположени близо 10 000 американски военнослужещи и че Варшава би искала да бъде създадена постоянна американска военна база. "Сигурен съм, че американските войници ще останат в Полша и заедно с полските войски ще помогнат за защитата на Централна и Източна Европа и на границите на НАТО", каза той.
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🇵🇱🇺🇸 Polish President Karol Nawrocki says Poland wants a permanent U.S. military base on its territory— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026
Speaking at the NATO summit in Ankara, Nawrocki said that nearly 10,000 American troops are already stationed in Poland and that Warsaw would like to establish a permanent U.S.… pic.twitter.com/o4l8ERCBpO
Варшава се опитва – поне публично, да запази спокойствие, докато Доналд Тръмп засилва усилията си за намаляване на американското военно присъствие в Европа.
Полша също е засегната, въпреки че отдавна се смята за един от най-надеждните съюзници на Вашингтон. В средата на май полски официални лица бяха уведомени, че ротацията на около 4000 военнослужещи се преустановява. Решението предизвика безпокойство в Полша и накара Тръмп бързо да промени позицията си. „Въз основа на успешния избор на настоящия президент на Полша Карол Навроцки, когото с гордост подкрепих, и на отношенията ни с него, с удоволствие съобщавам, че Съединените щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша“, написа той на 21 май в платформата Truth Social.
Оттогава обаче американските военни не са получили ясни указания от Пентагона как да изпълнят това решение.