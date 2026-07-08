Полша иска постоянна военна база на САЩ (ВИДЕО)

Полша иска постоянна американска военна база на своя територия, заяви президент Карол Навроцки. В изказването си на срещата на върха на НАТО в Анкара той отбеляза, че в страната вече са разположени близо 10 000 американски военнослужещи и че Варшава би искала да бъде създадена постоянна американска военна база. "Сигурен съм, че американските войници ще останат в Полша и заедно с полските войски ще помогнат за защитата на Централна и Източна Европа и на границите на НАТО", каза той.

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🇵🇱🇺🇸 Polish President Karol Nawrocki says Poland wants a permanent U.S. military base on its territory



Speaking at the NATO summit in Ankara, Nawrocki said that nearly 10,000 American troops are already stationed in Poland and that Warsaw would like to establish a permanent U.S.… pic.twitter.com/o4l8ERCBpO — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Варшава се опитва – поне публично, да запази спокойствие, докато Доналд Тръмп засилва усилията си за намаляване на американското военно присъствие в Европа.

Полша също е засегната, въпреки че отдавна се смята за един от най-надеждните съюзници на Вашингтон. В средата на май полски официални лица бяха уведомени, че ротацията на около 4000 военнослужещи се преустановява. Решението предизвика безпокойство в Полша и накара Тръмп бързо да промени позицията си. „Въз основа на успешния избор на настоящия президент на Полша Карол Навроцки, когото с гордост подкрепих, и на отношенията ни с него, с удоволствие съобщавам, че Съединените щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша“, написа той на 21 май в платформата Truth Social.

Оттогава обаче американските военни не са получили ясни указания от Пентагона как да изпълнят това решение.