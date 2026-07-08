НАТО към Путин: Не си играйте с нас

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи предупреждение към руския диктатор Владимир Путин преди започването на срещата на върха на Алианса в Анкара вчера. Той призова Кремъл да не провокира НАТО, като заяви, че Алиансът не представлява заплаха за други държави, но е готов решително да защитава своите членове в случай на каквато и да е агресия.

"Не си играйте с нас. Никога няма да атакуваме никого. Ще защитаваме само нашия начин на живот, нашата демокрация и нашата територия", заяви генералният секретар на Алианса.

Той също така свърза масираните руски въздушни удари по украински градове с липсата на значителен успех на руската армия на бойното поле. "Мисля, че това за пореден път показва колко отчаян е Путин, защото украинците се бият добре на бойното поле", отбеляза Рюте.

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"Парите са налице и идват още"

Вчера, 7 юли, на Форума на отбранителната промишленост на срещата на върха на НАТО бяха обявени големи нови поръчки, които ще стимулират производството и иновациите в отбраната в целия Алианс. Рюте обяви доставката на 10-ия самолет Airbus A330 MRTT на Многонационалния флот за многоцелеви танкерни транспортни средства; закупуването на безпилотни самолети Northrop Grumman Triton за подобряване на морското наблюдение на НАТО; и съвместното закупуване на самолети Saab GlobalEye за модернизиране на възможностите на НАТО за ранно предупреждение и контрол във въздуха.

"Парите са налице и още идват", каза г-н Рюте, като същевременно призова правителствата и индустрията да "правят повече, по-бързо, заедно".

Той стартира и две нови инициативи на НАТО на форума. Едната е "Предната врата на НАТО за индустрията" - нова платформа за опростяване на начина, по който компаниите взаимодействат с НАТО. Втората инициатива е "Двигателят на НАТО", насочена към разширяване на производствения капацитет чрез свързване на отбранителни и граждански производствени линии в целия Алианс.

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