Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

НАТО към Путин: Не си играйте с нас

08 юли 2026, 13:54 часа 481 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
НАТО към Путин: Не си играйте с нас

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи предупреждение към руския диктатор Владимир Путин преди започването на срещата на върха на Алианса в Анкара вчера. Той призова Кремъл да не провокира НАТО, като заяви, че Алиансът не представлява заплаха за други държави, но е готов решително да защитава своите членове в случай на каквато и да е агресия.

"Не си играйте с нас. Никога няма да атакуваме никого. Ще защитаваме само нашия начин на живот, нашата демокрация и нашата територия", заяви генералният секретар на Алианса. 

Той също така свърза масираните руски въздушни удари по украински градове с липсата на значителен успех на руската армия на бойното поле. "Мисля, че това за пореден път показва колко отчаян е Путин, защото украинците се бият добре на бойното поле", отбеляза Рюте.

Още: Ердоган: "Да" на всичкото необходимо оръжие за Украйна. Послание към ЕС, Тръмп нападна Испания (ВИДЕО)

"Парите са налице и идват още"

Вчера, 7 юли, на Форума на отбранителната промишленост на срещата на върха на НАТО бяха обявени големи нови поръчки, които ще стимулират производството и иновациите в отбраната в целия Алианс. Рюте обяви доставката на 10-ия самолет Airbus A330 MRTT на Многонационалния флот за многоцелеви танкерни транспортни средства; закупуването на безпилотни самолети Northrop Grumman Triton за подобряване на морското наблюдение на НАТО; и съвместното закупуване на самолети Saab GlobalEye за модернизиране на възможностите на НАТО за ранно предупреждение и контрол във въздуха.

"Парите са налице и още идват", каза г-н Рюте, като същевременно призова правителствата и индустрията да "правят повече, по-бързо, заедно".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той стартира и две нови инициативи на НАТО на форума. Едната е "Предната врата на НАТО за индустрията" - нова платформа за опростяване на начина, по който компаниите взаимодействат с НАТО. Втората инициатива е "Двигателят на НАТО", насочена към разширяване на производствения капацитет чрез свързване на отбранителни и граждански производствени линии в целия Алианс.

Още: Големи изненади в НАТО с парите за отбрана, България също ще харчи повече

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НАТО Русия Владимир Путин Марк Рюте
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес