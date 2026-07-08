Нов удар: МВР е уведомило САЩ с данни за възможно заобикаляне на санкциите по "Магнитски"

Министерството на вътрешните работи е влязло в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон "Магнитски", подчертават от силовото ведомство.

Припомняме, че по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев разкри, че в МВР е започнала проверка как лидерът на ДПС Делян Пеевски е успял да си плати за над 180 полета с частен самолет, който дори е възможно да е негов, макар да е санкциониран по "Магнитски". Демердживе намекна и за връзка между солидните разходи и активи на КТБ покрай адвокат, който е присъствал в полетите на Пеевски.

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В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.

"Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания", пише още в документа.

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