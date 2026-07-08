428 броя отпадъци на всеки 100 метра: Пластмасите по гръцките плажове продължават да са сериозна заплаха

Замърсяването с пластмаси продължава да представлява сериозна заплаха за крайбрежието на Гърция, въпреки че новите данни от мониторинг на Световния фонд за природата (WWF) показват ранни признаци на подобрение в някои категории отпадъци, включително значително намаляване на някои пластмаси за еднократна употреба, предаде гръцкото издание Kathimerini. Последният доклад на WWF Гърция от програмата за мониторинг на морските отпадъци „Осинови плаж“, обхващащ периода от 2021 до 2026 г., установи, че нивата на пластмасови отпадъци остават далеч над европейските прагове, като същевременно за първи път документира наличието на микропластмаси по гръцките плажове.

Подробности за програмата

Програмата „Осинови плаж“ е гражданска научна инициатива, която разчита на доброволци, училища, организации и обществени групи за събиране на качествени и количествени данни за замърсяването на крайбрежието. Стартирала в Гърция през 2021 г., инициативата оттогава се разшири в Средиземно море, с участието на офиси на WWF в страни, включително Турция, Тунис, Мароко, Либия, Алжир и Италия. Дългосрочната ѝ цел е да създаде паневропейска платформа за мониторинг на отпадъците по крайбрежието и да допринесе за усилията за подобряване на здравето на Средиземно море.

Обхватът на проучването

В Гърция над 200 доброволчески групи са участвали в програмата, като са осиновили над 200 плажа и са провели 637 проучвания на отпадъците. От май 2021 г. до април 2026 г. доброволците са регистрирали 464 935 броя отпадъци на 204 плажа, използвайки стандартизирани 100-метрови участъци за мониторинг.

Пластмасовите предмети представляват около 80% от всички събрани отпадъци. Фасовете от цигари остават най-често срещаният открит предмет, представляващ 24,8% от всички регистрирани отпадъци. Други често идентифицирани предмети включват пластмасови фрагменти, пластмасови капачки, пластмасови сламки и парчета полистиролова пяна.

Средното количество регистрирани отпадъци – 428 броя на 100 метра плажна ивица – остава доста над минималния праг от 20 броя на 100 метра, определен в Рамковата директива за морска стратегия на Европейския съюз. ОЩЕ: По гръцките острови поставят бариери във водата, за да спасят туристите от кръвожадна риба