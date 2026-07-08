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Понеже сама не може: Русия иска Турция и други страни да накарат Украйна да не й нанася удари

08 юли 2026, 14:04 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Понеже сама не може: Русия иска Турция и други страни да накарат Украйна да не й нанася удари

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва се надява, че Турция и други страни могат да използват влиянието си, за да накарат Украйна да спре да нанася удари по "международна" енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс. 

По-рано днес Русия заяви, че украинските сили са нанесли удар по компресорната станция "Краснодарская" на "Газпром", която обслужва износа на природен газ чрез газопровода "Син поток". 

Песков заяви, че ударът е бил много опасен и че Русия взима мерки да минимализира риска от подобни атаки.

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Пак днес Песков заплаши и, че за Литва няма да е по-безопасно, ако продължи с плановете си да вдигне забраната за разполагане на нейна територия на ядрени оръжия. Подобни планове има и Финландия, която споделя 1340-километрова граница с Русия.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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