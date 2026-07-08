От началото на войната в Украйна броят на мъжете с увреждания в Русия се е увеличил с 540 000. Властите крият броя на тези, които са получили наранявания, но увеличават бюджета за изплащане на обезщетения. През 2025 г. броят на мъжете с увреждания в трудоспособна възраст в Русия е достигнал 2 485 000, според данни от Единната военна информационна система (ЕМИСС). От 2022 г. насам броят им се е увеличил с 27% - с 540 000. Западът цитира подобна цифра, когато оценява броя на ранените във войната.

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Данните

През последната година преди войната броят на мъжете с увреждания в трудоспособна възраст в Русия всъщност е намалял - те са намалели с 67 000. През 2023 г. обаче е регистрирано рязко увеличение в сравнение с 2022 г. - увеличение от 517 000. В следващите години растежът продължава макар и по-бавно (+21 000 и +0,9 хиляди).

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Значителното увеличение може да е свързано с преразглеждането на правилата за признаване на хора с увреждания, коментира за телеграм-канала "Можем объяснить" демографът Алексей Ракша. Реформата се проведе през лятото на 2022 г., като бяха въведени дистанционни и присъствени оценки и електронно управление на документи. През 2023 г. броят на жените с увреждания също се увеличи, но увеличението не беше толкова значително, колкото при мъжете (+302 000).

Обезщетенията

През 2024 г. Путин въведе плащане от 4 милиона рубли за инвалидност, причинена във войната (включително плащането от 3 милиона рубли за наранявания). Фондация „Защитници на Отечеството“ беше натоварена със задачата да изплати допълнителните милиони рубли на обявените за инвалиди. За тази цел в началото на 2025 г. са отпуснати 11,3 милиарда рубли, което е позволило да се извършат плащания на 11 300 души.

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През април същата година ръководителят на фонда Анна Цивилева заяви, че фондът подкрепя 22 000 души, станали инвалиди във войната. Според отчетите на фонда до края на 2025 г. са изразходвани 28 милиарда рубли за допълнителни плащания на хора с увреждания – това означава, че 28 000 души вече са ги получили; Фондът харчи пари по-бързо от планираното. Само през 2025 г. през него са преминали 42 милиарда рубли – подобна сума е била предвидена в бюджета за три години; Думата одобри изменения с които се преразглежда бюджетът на фонда.

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Критериите за установяване на инвалидност включват нарушения в телесните функции: самообслужване, мобилност и ориентация. 58% от ветераните с увреждания от войната с Украйна имат инвалидност от втора степен, като 85% от тях са получили наранявания от минно-експлозивни взривове. Инвалидност се предоставя след демобилизация, но поради недостига на личен състав на фронта е трудно да се освободи от инвалидност дори след сериозно нараняване. Хора без пръсти и с патерици са изпращани да щурмуват крепостта. Проблемът е признат от Z-пропагандистите.

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Не се хвалят

Руските власти крият общия брой на военноинвалидите, но западните разузнавания разполагат със свои данни. В началото на 2025 г. Международният институт за стратегически изследвания е оценил броя на участниците във войната, които са станали инвалиди, на 376 хиляди души. Подобна оценка (400 хиляди) беше дадена от генералния секретар на НАТО в началото на 2026 г.

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