Хиляди моряци в капан: Ескалацията в Персийския залив блокира корабоплаването

Около 6000 моряци остават блокирани на борда на кораби в Персийския залив заради възобновените военни действия между САЩ и Иран и напрежението около Ормузкия проток. Това съобщи Международната морска организация (ММО) - специализираната агенция на ООН, отговаряща за безопасността на корабоплаването, цитирана от Франс прес. Генералният секретар на ММО Арсенио Домингес осъди подновяването на военните действия в района и около Ормузкия проток, като предупреди, че атаките засилват допълнително страха, несигурността и психологическия стрес сред моряците.

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"Тези атаки само засилват страха, несигурността и психологическия стрес, които вече изпитват приблизително 6000 моряци, останали заседнали на борда на кораби, които не може да напуснат залива безопасно", заяви Домингес и призова заинтересованите страни да не рискуват и да не инструктират корабите си да преминават през Ормузкия проток.

На днешната среща на върха на НАТО в Анкара американският президент Доналд Тръмп обяви, че Меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече "не е в сила", добавяйки, че не иска да "си има работа" с Техеран.

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"За мен примирието приключи. Не искам да си имам работа с тях", каза Тръмп. "Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран. "Що се отнася до мен, да се разправям с тях е просто загуба на време", посочи той.