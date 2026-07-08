Митрофанова се тюхка как никой не може да спре продажбите на оръжие от България за Украйна

"Оръжейните заводи в България продължават да работят на високи обороти, а продукцията на българския военнопромишлен комплекс – предимно снаряди и боеприпаси – се продава в огромни количества на съюзниците на София в НАТО и ЕС. Като се има предвид, че в западните държави няма реална необходимост от подобни обеми въоръжение, предимно от съветски тип, с голяма степен на вероятност може да се предположи, че в крайна сметка цялото това оръжие попада в Украйна". С тези думи руският посланик у нас Елеонора Митрофанова изрази загриженост за продължаващите потоци от оръжия към Киев в режим "продажби", които няма как да секнат, макар правителството на Румен Радев да спря въоръжението на Украйна от складовете на българската армия.

Военнопромишленият комплекс в страната ни обаче ври и кипи, а различни сделки няма как да бъдат обект на санкция от страна на кабинета.

Междувременно Радев обяви, че ще наложи вето на 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия - нещо, което Митрофанова не засегна в интервюто си за контролираната от Кремъл информационна агенция "РИА Новости". То бе дадено на 7 юли по повод установяването на руско-българските дипломатически отношения.

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Колаж: Actualno.com

Митрофанова съжалява, че няма как България да води различна политика към Русия спрямо тази на ЕС и НАТО

"Ясно е, че България, като член на ЕС и НАТО, едва ли би могла да води спрямо Русия собствена политика, съществено различаваща се от общата линия на Запада. И все пак е жалко, че руско-българското сътрудничество, което всъщност е много "по-възрастно" от официалните дипломатически отношения, се превърна в заложник на антируската кампания, разгърната от евроатлантическия блок", твърди посланикът в България на държава агресор, която вече пета година води пълномащабна война срещу съседката си и ни е обявила за вражеска страна.

"Някога активното и взаимноизгодно сътрудничество в ядрената енергетика по инициатива на София постепенно се прекратява, понякога в ущърб на интересите на икономиката и сигурността на самата България", заявява още Митрофанова, без да предоставя конкретни примери, става ясно от откъс от интервюто, публикуван от Facebook страницата на посолството.

Тя се жалва също, че влизането ни в Шенген, с което границите за българските граждани и бизнес към Европа паднаха, оказвало негативно влияние на руските туристи у нас.

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