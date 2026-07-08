Марта Кос уби македонските опорки: Никоя държава никога не е получавала гаранция за влизане в ЕС

Комисарят по разширяването Марта Кос ще бъде днес в Скопие и вече даде интервю за Македонката информационна агенция (МИА), с което на практика уби основните македонски опорки относно липсата на напредък за Европейския съюз и за това, че нямат гаранции срещу България. В контекста на въпроса защо Северна Македония не е получила гаранции, че няма да ѝ бъдат налагани нови условия, ако изпълни исканията на България, тя заяви, че „нито една държава не е получила това досега“, предаде македонската медия "Фактор".

Припомняме, че не става въпрос за искания на България, а за европейска преговорна рамка, в която ясно е записано, че македонските българи трябва да бъдат включени в македонската конституция.

"Истината е, че никоя страна кандидатка никога не е получавала гаранция, че няма да възникне друг спор по време на процеса на присъединяване, докато последната държава членка не ратифицира договора за присъединяване. Така работи разширяването на ЕС. Важно е да се приеме тази реалност", каза Кос в интервю за МИА. ОЩЕ: Не й дават път за ЕС: Осем държави не са доволни от Сърбия

Шанс - веднъж на поколение

Марта Кос заяви, че сега ЕС има възможност, която се отдава веднъж на поколение,а именно да постигне. "Това идва с ясни избори. Тези, които изпълняват задълженията си, напредват. Виждаме това най-ясно в Черна гора и Албания. Тези, които не изпълняват задълженията си, изостават. В моменти на ускорение, стагнацията означава де факто регрес", добави още тя. ОЩЕ: Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)