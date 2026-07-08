Лоша новина за Русия? Казахстан запечата границите, за да спре износа на гориво

Казахстан наложи ограничения за влизането и излизането на превозни средства през държавната граница, за да предотврати износа на гориво и смазочни материали. Заместник-министърът на енергетиката Кайърхан Туткишбаев обяви новината по време на правителствена пресконференция на 7 юли. Съгласно новите обявени разпоредби, леките и товарните автомобили, пристигащи от съседните държави, ще могат да преминават границата не повече от веднъж на ден.

„Както за камионите, така и за леките автомобили ще бъде ограничено влизането и излизането от Казахстан повече от веднъж на ден. Това ще спомогне за поддържането на балансирано потребление на гориво“, заяви Туткишбаев.

Той добави, че това важи за всички гранични райони на Казахстан - на юг, изток и север. На север и на запад се намира Руската федерация.

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Забележимо увеличение на потреблението по границата с Русия

Длъжностното лице потвърди, че Министерството на енергетиката, съвместно с националните компании, е създало резерв от гориво и следи баланса на потреблението на вътрешния пазар. Според заместник-министъра в граничните региони (регионите Западен Казахстан, Актобе и Павлодар) напоследък се наблюдава забележимо увеличение на потреблението на горива и смазочни материали.

Напоследък се наблюдават опашки пред бензиностанциите в регионите на Казахстан, граничещи с Русия. Съседната Руска федерация преживява горивна криза от края на юни, причинена от спирането на големи нефтопреработвателни заводи вследствие на удари от страна на украинските сили.

Например на 6 юли нефтопреработвателният завод в Омск, разположен на повече от 2500 километра от украинската граница, беше ударен за първи път от началото на руската война в Украйна. Според Reuters, вследствие на атаките, заводът в Омск, който е с капацитет от около 21 милиона тона годишно, е преустановил дейността си: 10 от 10: Най-голямата стратегическа рафинерия на Русия е в пламъци - 2700 км не са пречка за Украйна (ВИДЕО).

Снимка: Pixabay

Казахстанското министерство на енергетиката увери, че ситуацията с рафинерията в Омск „по никакъв начин няма да засегне работата на местните рафинерии“, предаде местната служба на Радио "Свобода/Свободна Европа".

Русия обяви, че ще внася горива от Казахстан

В края на юни стана ясно, че Русия води преговори с Казахстан за внос на около 50 милиона тона бензин A-92, за да облекчи вътрешния недостиг, причинен от прекъсванията в работата на нефтопреработвателните заводи и от извънплановите ремонти.

В началото на юли Reuters съобщи, позовавайки се на свои източници, че Казахстан ще достави на Русия 50 000 метрични тона бензин през юли и август като хуманитарна помощ. Бензинът А-95 и А-92 ще бъде доставян от нефтопреработвателния завод в Павлодар и нефтопреработвателния завод „Конденсат“ в област Западен Казахстан, който преработва руски суровини.

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Казахстан е сравнително малък производител на гориво в сравнение с Русия и източници посочват, че е малко вероятно доставките да бъдат значителни.

През последните дни Казахстан е предотвратил 61 опита за контрабанда на гориво през границата с Русия, като са конфискувани над 3 тона, скрити в допълнителни резервоари и туби. Официални лица съобщиха също, че от началото на годината са спрени 593 опита за незаконен износ, обхващащи над 40 000 литра. Това прилагане е част от по-широки мерки за защита на вътрешния пазар на фона на сериозен недостиг на гориво в Русия.

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