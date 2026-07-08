Кабинетът "Радев":

В шоуто на Соловьов взеха да тръбят, че войната с Украйна е катастрофа (ВИДЕО)

08 юли 2026, 14:20 часа 598 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube
В шоуто на Соловьов взеха да тръбят, че войната с Украйна е катастрофа (ВИДЕО)

"Това е ужасна катастрофа. Вижте какво става – лунен пейзаж. Унищожено е всичко, което е построено – заводи, рафинерии, мостове". Думите са на руския кинорежисьор Карен Шахназаров и той ги казва не къде да е, а в ефира на предаването на Владимир Соловьов: рупор и информационно оръжие номер едно на режима на руския диктатор Владимир Путин. Соловьов се намира под западни санкции заради разпространение на лъжите и пропагандата на Путин.

180 градуса завой

Явно Шахназаров, който отдавна е на пълен работен ден като пропагандист при Соловьов, е осъзнал, че „специалната военна операция“ (СВО) е тръгнала на зле и призовава руснаците да се изтеглят от Украйна. Той отчита, че дори враговете на Путин вече му се подиграват, констатира украинският журналист Денис Казанский.

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"Най-големите славянски народи, най-важните в Евразия, са вплетени в тази кървава схватка 5 години“, какиниже Шахназаров, без да признава, че всъщност Русия нападна Украйна и той, заедно със Соловьов, подкрепяше това доста време. „Вместо Киев за 3 дни стана катастрофа", иронизира Казанский. А кой е виновен – Европа, как кой, според Шахназаров. Значи Путин изпълнил мечтите на най-върлите врагове на Русия и Украйна – логическата постройка според Казанский.

Ако така продължава, ще е катастрофа и за руснаците, и за украинците, жали Шахназаров. Ти да видиш – не могат да приключат войната вече пета година и сега обясняват как ще свърши, след като през 2022 година точно Шахназаров хвалеше Путин. Говорите за чудовищна ситуация, сякаш е природно бедствие – не, чудовищно стана заради чудовищни решения на вашето правителство, отвръща задочно Казанский.

"Не е добра история за нас", констатира Шахназаров, а Казанский пита: "Това не е ли дискредитация на СВО"?

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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