"Това е ужасна катастрофа. Вижте какво става – лунен пейзаж. Унищожено е всичко, което е построено – заводи, рафинерии, мостове". Думите са на руския кинорежисьор Карен Шахназаров и той ги казва не къде да е, а в ефира на предаването на Владимир Соловьов: рупор и информационно оръжие номер едно на режима на руския диктатор Владимир Путин. Соловьов се намира под западни санкции заради разпространение на лъжите и пропагандата на Путин.

180 градуса завой

Явно Шахназаров, който отдавна е на пълен работен ден като пропагандист при Соловьов, е осъзнал, че „специалната военна операция“ (СВО) е тръгнала на зле и призовава руснаците да се изтеглят от Украйна. Той отчита, че дори враговете на Путин вече му се подиграват, констатира украинският журналист Денис Казанский.

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"Най-големите славянски народи, най-важните в Евразия, са вплетени в тази кървава схватка 5 години“, какиниже Шахназаров, без да признава, че всъщност Русия нападна Украйна и той, заедно със Соловьов, подкрепяше това доста време. „Вместо Киев за 3 дни стана катастрофа", иронизира Казанский. А кой е виновен – Европа, как кой, според Шахназаров. Значи Путин изпълнил мечтите на най-върлите врагове на Русия и Украйна – логическата постройка според Казанский.

Ако така продължава, ще е катастрофа и за руснаците, и за украинците, жали Шахназаров. Ти да видиш – не могат да приключат войната вече пета година и сега обясняват как ще свърши, след като през 2022 година точно Шахназаров хвалеше Путин. Говорите за чудовищна ситуация, сякаш е природно бедствие – не, чудовищно стана заради чудовищни решения на вашето правителство, отвръща задочно Казанский.

"Не е добра история за нас", констатира Шахназаров, а Казанский пита: "Това не е ли дискредитация на СВО"?

🚨“Who is Putin? He is a monster, a Stalinist, a creature of darkness. He needs no one to live a normal life. He needs an empire. An empire of evil — because there is no such thing as an empire of good.”



The woman in the video is Valeria Novodvorskaya — a Soviet dissident,… pic.twitter.com/wmULGRiPQW — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

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