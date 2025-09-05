Нови санкции срещу Русия: Настроението на Тръмп и недоверие към него от Европа

Европейските лидери масово не вярват, че американският президент Доналд Тръмп е наистина готов да засили натиска срещу Путинова Русия, за да има реални преговори за мир в Украйна. От своя страна в Белия дом съветници на Тръмп смятат, че някои европейски лидери публично подкрепят усилията на президента Тръмп да сложи край на войната в Украйна, докато тихомълком правят друго - заради срещата на президента на САЩ с руския лидер Владимир Путин в Аляска. Това пишат германският таблоид Bild и изданието Axios.

Според материала на Bild, Тръмп се е ядосал истински, че Европа все още купува петрол от Русия, но председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен му е отговорила, че това правят само Унгария и Словакия. Лидерите на двете държави - Виктор Орбан и Роберт Фицо, вече се оплакаха на Тръмп как Украйна на два пъти подпали руския петролопровод "Дружба", по който идват доставки на руски петрол. Украинският президент Володимир Зеленски пък каза, че заключението от разговора вчера с Тръмп е, че Унгария и Словакия трябва да прекратят петролните сделки с Русия - Още: Зеленски: Тръмп обяви, че Унгария и Словакия трябва да спрат да купуват руски петрол (ВИДЕО)

Пак сигнали на недоверие между Тръмп и Европа

Същевременно, според Axios Белият дом е поискал от Министерството на финансите на САЩ да състави списък със санкции, които биха могли да бъдат наложени от Европа срещу Русия. Причината - няма напредък към мир в Украйна след срещата на Тръмп с Путин. Санкциите, които САЩ насърчават Европа да приеме срещу Русия, включват пълно прекратяване на всички покупки на петрол и газ - плюс вторични мита от ЕС върху Индия и Китай, подобни на това, което САЩ наложи на Индия - 25% отгоре. Същевременно, разочаровани съветници на Тръмп твърдят, че вината трябва да падне върху Европа, а не върху Тръмп или дори върху руския президент Владимир Путин. Служители на Белия дом губят търпение с европейските лидери, за които твърдят, че тласкат Украйна да се съгласи на нереалистични териториални отстъпки от Русия - по-точно, имало европейски лидери, които подтиквали Зеленски да търси шанс за по-добра сделка с Русия, а това изостря войната, пише Axios.

Кой в Европа "тласка Зеленски" към ескалация? Според статията, Великобритания и Франция действали конструктивно, но "други големи европейски държави искат САЩ да поемат пълната цена на войната, без самите те да допринасят".

"Европейците нямат право да удължават тази война и да се опитват да се подчиняват на неразумни очаквания, като същевременно очакват Америка да плати цената. Ако Европа иска да ескалира тази война, това ще зависи от нея. Но те ще докарат поражение на прага на победата", коментира източник на Axios в Белия дом.

След срещите си с Путин и украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп многократно заявяваше, че следващата стъпка трябва да бъде среща на върха между Путин и Зеленски. Досега обаче руснаците отказват - Путин предложи Зеленски да дойде в Москва, което беше разчетено от украинския президент като явен знак, че руският диктатор проваля истински преговори. Украинците отхвърлят всякакви дискусии за евентуални териториални отстъпки, освен ако руснаците не седнат на масата за преговори - Още: Путин покани Зеленски в Москва - допусна мир, но и още война (ВИДЕО)

Според Axios, на заседанието на американското правителство на 2 септември Тръмп пак казал, че всички се правят на позьори и цялата ситуация е глупост. Високопоставен служител от Белия дом заяви пред Axios, че Тръмп сериозно обмисля да спре да полага дипломатически усилия, докато едната или двете страни не започнат да проявяват повече гъвкавост.

Още: 26 страни ще пратят "сили за подсигуряване" в Украйна, САЩ подкрепят и са готови за санкции срещу Русия (ВИДЕО)

Какво може би е настроението на Тръмп личи и от една от последните му публикации в профила му в личната му социална мрежа Truth Social: