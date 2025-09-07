Украйна пак удари нефтопровода "Дружба", порази и една от най-големите петролни рафинерии в Южна Русия (ВИДЕО)

Петролопроводът „Дружба“, през който тече все още руски петрол към Унгария и Словакия, беше атакуван отново тази нощ - 6 срещу 7 септември. Става въпрос за линейна производствена станция в област Брянск на Руската федерация, съобщи командирът на безпилотните сили на украинската армия Роберт Бровди (с позивна "Мадяр"). На него вече му бе забранено да влиза в Унгария именно заради предишните нападения срещу "Дружба": "Заврете си санкциите там, където слънцето не огрява": Човекът зад украинските дронове отвърна на Унгария (ВИДЕО).

Ударът е бил насочен към станция на „Транснефт“ - LPDS „8-N“ в Найтоповичи.

🔥 Ukrainian forces hit the “Druzhba” pipeline again — right after Zelensky’s meeting with Fico, who had asked not to bomb it



According to Robert “Madyar” Brovdi, commander of Ukraine’s Unmanned Systems Forces, a control station in Russia’s Bryansk region was damaged. The… pic.twitter.com/fym1q73YD2 — NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2025

На 29 август тази производствена станция вече беше атакувана от украинските въоръжени сили. След нападението тогава се появи информация от руската опозиционна медия ASTRA, че сградата на помпената станция, без който цялата структура не може да изпълнява основната си задача – изпомпване на нефт или нефтопродукти, е изгоряла напълно.

Предишните атаки

След две нападения на Украйна в последните седмици срещу помпената станция "Унеча" - пак в Брянска област - петролът от Русия спираше да тече към Унгария и Словакия за определен период от време. Двете страни, сравнително приятелски настроени към Москва, се оплакаха на Европейската комисия, като Унгария заплаши Киев, че ще спре тока на Украйна. Руският диктатор Владимир Путин пък поиска от словашкия премиер Роберт Фицо енергийна блокада на украинската страна: "Спрете им газа и тока": Путин с призив към Фицо за Украйна (ВИДЕО).

Имаше и други попадения по нефтопровода "Дружба" на територията на Русия, осъществени от украинските сили - например по станция в Тамбовска област.

Атаката сега идва малко след срещата на Володимир Зеленски с Роберт Фицо, на която той помоли да няма повече нападения по "Дружба".

Удар по рафинерия в Краснодарския край

Украински дронове са ударили и голяма нефтопреработвателна рафинерия в руския Краснодарски край през нощта на 7 септември, съобщиха руски канали в Telegram. Exilenova+, позовавайки се на разкази на местни жители, съобщи за голям пожар, избухнал в нефтопреработвателната рафинерия в Илски около 2:15 сутринта. Снимки и видеоклипове, разпространявани в социалните мрежи, показват голям пожар, избухнал в рафинерията.

Официални лица в региона твърдят, че в рафинерията е избухнал пожар в технологична работилница, като добавят, че няма данни за жертви. Пожарът вече бил потушен, казват местните власти.

Намираща се на около 500 километра от контролираната от Украйна територия, рафинерията е една от най-големите в Южна Русия, произвеждаща над 6 милиона тона гориво годишно. Киев е нанасял удари по рафинерията „Илски“ на няколко пъти – най-скоро на 7 юли, когато дрон удари една от технологичните работилници на съоръжението.

Само през август Украйна нанесе удари по най-малко 12 рафинерии, като затвори съоръжения, представляващи над 17% от националния преработвателен капацитет на Русия, или 1,1 милиона барела на ден.

През изминалата нощ Русия съобщи, че е "прехванала и унищожила" 69 украински дрона, 21 от които над Краснодарския край.