Украйна подпали руски завод за авиобомби, Русия порази детска градина и училище в Одеса (ВИДЕО)

Поредната украинска атака с далекобойни дронове порази пореден важен за руската военна сфера обект. Бял пушек се издигна от завода за взривни вещества "Свердлов" в Дзержинск - предприятието се намира в Нижегородска област. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA вече е направил геолокализация на видеокадри с дима и анализът отчита следното - видеото е заснето на 2,5 км от границата на завода в микрорайон "Комсомолски". Дим се издига от завода, но е невъзможно да се определи точно какво гори от този кадри.

Самият завод е специализиран в направата на авиобомби. "Свердлов" е стратегически важен завод в облатта на химичната индустрия за военни цели и един от най-големите производители на взривни вещества в Русия, с история, обхващаща над 100 години. Заводът беше включен в списъка със санкции на Украйна "за подкрепа на действия, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна". На 23 юни 2023 г. предприятието беше добавено към списъка със санкции на ЕС. Той е обект и на санкции от Съединените щати, Обединеното кралство, Япония и Швейцария.

Атаката е поредната срещу предприятието от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин.

Междувременно, в Перм продължава да гори ударената преди денонощие от украински далекобойни дронове линейно-диспечерска станция на петролопровода на Транснефт, който е ключова връзка за преразпределение на петролни потоци. Има визуално потвърждение за пожар в 2-3 резервоара в терминала, откъдето минава и газ. Всеки резервоар побира до 50 000 тона петрол - приблизително 314 000 барела или над 37 милиона долара по текущи цени. Общите преки загуби могат да достигнат 75-112 милиона долара, без да се броят прекъсването на подаването на потоци.

Русия пак удари Одеса

"Около полунощ врагът предприе масирана атака срещу жилищни сгради и гражданска инфраструктура в Одеса" - това съобщи ръководителят на военновременната администрация на Одеса Олег Кипер в канала си в Телеграм. Той добави, че първата информация за пострадали хора гласи, че четирима души са ранени, впоследствие от военновременната администрация на града уточниха, че са шестима. Отделно, регистрирани са щети по сгради на училище и детска градина в града, както и по жилищни сгради, продължава събирането на информация.

