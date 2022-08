Украйна получи безвъзмездна финансова помощ от Албания

„Министерството на финансите на Украйна, в сътрудничество с посолството ни в Албания, осигури получаването на финансова помощ по сметките на Държавната хазна на Украйна“, потвърдиха от Киев.

Ukraine received a grant from #Albania in the amount of 1 million euros, the Ministry of Finance of #Ukraine reported.



The money has already been transferred to the accounts of the State Treasury Service. pic.twitter.com/fJ2kl2TLdH