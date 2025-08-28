Украйна потвърди - поразила е руски рафинерии, преработващи 13 млн. тона петрол годишно (ВИДЕО)

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи и други съоръжения от нощта между 27 и 28 август. По-специално, подразделения на Силите за безпилотни системи и военното разузнаване са осъществили нападения срещу завода "Афипски" в Краснодарския край на Русия и в Новокуйбишевската петролна рафинерия в Самарска област. Тези важни обекти са сред основните двигатели за финансиране на военната машина на диктатора Владимир Путин, защото приходите от петрол са ключов елемент от руския бюджет.

Колко петрол преработват заводите "Афипски" и "Куйбишев" и какви са щетите?

Нефтопреработвателният завод "Афипски" в Краснодарския край, чиито основни продукти са бензин и дизелово гориво, участва в снабдяването на руската армия. Годишният обем на преработка е 6,25 милиона тона нефт.

"На територията на съоръжението е регистриран голям пожар", се казва в изявлението на украинския генщаб.

Предварителният анализ на атаката срещу "Афипски" сочи, че целта е била инсталация за съвместна преработка на газ и кондензат. Атаката изглежда успешна, като са нанесени видими щети. Този обект е бил цел и на предишни атаки.

Preliminary analysis of the attack on the Afipsky Oil Refinery in Russia’s Krasnodar region suggests the target was a gas and condensate co-processing unit. The hit appears successful, with visible damage. Notably, this facility had been targeted in previous attacks as well. https://t.co/KRaAxMeynB pic.twitter.com/qJn71qFbf8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025

Нефтопреработвателният завод "Куйбишев" в Самарска област произвежда бензин, дизелово гориво, мазут, разтворители и повече от 30 вида нефтопродукти. Капацитетът на преработка е 7 милиона тона нефт годишно.

"На територията на предприятието са регистрирани експлозии и пожар", гласи съобщението. Местните преди това съобщиха за 17-20 взрива.

Footage shows the moment of impact at the Kuybyshev Oil Refinery. Ukraine used a mix of drones, including the long-range AN-196 Liutiy strike UAV. Locals reported 17–20 explosions at the site, now engulfed in flames. Firefighters are rushing to the scene. https://t.co/k9CUtYv73Z pic.twitter.com/jgsIj2w9oA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025

Нито губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев, нито този на Самарска област - Вячеслав Федорищев, съобщават за конкретни щети в тези предприятия. В канала в Telegram на първия днес все още няма никакви съобщения, а в този на втория се говори само как "врагът не изоставя опитите си да унищожи нашата инфраструктура". Федорищев добавя, че снимането на райони, където са паднали дронове, е "абсолютно забранено".

"21 безпилотни летателни апарата бяха унищожени над територията на Самарска област. Благодаря на Министерството на отбраната, на специалистите по противовъздушна отбрана, които направиха всичко възможно, за да отблъснат вражеската атака и да минимизират щетите. Благодаря на службите за спешна помощ, които бързо и ефективно отстраниха последствията. Пожарът, който избухна, беше потушен в най-кратки срокове", написа губернаторът на Самарска област.

Все пак оперативният щаб на Краснодарския край потвърди нападението над "Афипски". "Една от инсталациите на нефтопреработвателния завод се възпламени в резултат на падащи отломки. 21 души и 8 единици техника участват в гасенето на пожара, който обхваща площ от 20 квадратни метра", се казва в съобщението. Също така, според данни на местните власти, в Геленджик - в района на село Криница - е избухнал горски пожар на площ от около 200 квадратни метра. 14 души и 4 превозни средства са участвали в гасенето му. И в двата случая няма жертви, аварийните служби работят, твърдят още от оперативния щаб.

Ударени са складове за боеприпаси и логистични обекти

Според данни на украинската армия са повредени също складове за боеприпаси и редица логистични съоръжения, участващи в снабдяването на руската армия. Те са разположени както на територията на Русия, така и в окупираните земи. "Подробностите за последствията се изясняват", пишат от украинския генщаб.

От видеа в социалните мрежи стана ясно, че вероятно има успешна атака срещу жп гарата Петров Вал, която се намира във Волгоградска област и е една от основните точки по т. нар. Южен логистичен коридор, по който Русия доставя с жп транспорт оръжие, припаси и войници за силите си в Украйна. Жп маршрутът минава през окупирания от руснаците Луганск. Първите неофициални данни са за успешен удар срещу локомотивното депо в Петров Вал.

A Ukrainian drone strike hit the Petrov Val railway station in Russia’s Volgograd region. This particular site was already subject to drone attacks several days ago. pic.twitter.com/OzOaXZJP7D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025

Дронове атакуваха и железопътната гара в Кряж, област Самара, като 3 влака бяха отменени, а 10 закъсняха, съобщиха от Железопътна компания "Куйбишев".

