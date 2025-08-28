Войната в Украйна:

Експерти посочиха максималния срок за съхранение на бензин

28 август 2025, 15:35 часа 290 прочитания 0 коментара
Много шофьори, особено в миналото, обичат да се запасяват с гориво за автомобила си. Не всички обаче са наясно със срокове, в които то може да се съхранява, за да бъде годен за използване от двигателя на превозното средство.

Периодът, през който бензинът запазва свойствата си в резервоар или туба на автомобил, е строго ограничен и зависи от редица условия. Както обясняват експерти, безопасността на горивото се влияе от материала на контейнера, условията му на съхранение (температура и влажност), както и от самото качество на горивото.

В запечатан стоманен контейнер бензинът без добавки може да се съхранява от три до пет месеца. Ако към горивото се добавят специални добавки, този период се увеличава приблизително два пъти. Важно е да се отбележи, че само херметизиран метален контейнер осигурява такива условия – пластмасата, от която са направени тубите, е подходяща само за краткосрочно съхранение или транспортиране.

Използването на друг тип контейнери, които не са предназначени за съхраняване на гориво, е напълно забранено, тъй като е опасно. В същото време бензинът не трябва да се съхранява в резервоара на автомобила повече от два месеца, защото след този срок става опасен за двигателя.

Свойствата на това гориво се влияят активно от въздуха и водата, проникващи вътре, а ако колата е паркирана навън, се добавят ефектите от слънчевата светлина, влажността и постоянните температурни промени.

