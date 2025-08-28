Войната в Украйна:

Защо режим „S“ на скоростната кутия е по-полезен в трафика

28 август 2025, 15:32 часа 260 прочитания 0 коментара
Защо режим „S“ на скоростната кутия е по-полезен в трафика

В задръстване повечето шофьори оставят скоростната кутия в стандартния режим „D“. Автомобилни експерти обаче твърдят, че именно спортният режим „S“ е по-полезен в градския трафик.

Кога автоматичната скоростна кутия трябва да се кара на ръчен режим

Основното предимство на „S“ е по-малкото смени на предавките. В нормален режим скоростната кутия постоянно прескача между първа и втора предавка, за да пести гориво. Това създава допълнително натоварване на съединителите и загрява маслото, особено при DSG роботите, където съединителите работят на границата на възможностите си.

В спортен режим предавките се задържат по-дълго и не се получава допълнителен цикъл „1-2-1“. В резултат на това прегряването и износването се намаляват.

Още: Може ли да се теглят автомобили с автоматична скоростна кутия?

Второто предимство е реакцията на газта. При движение в режим „S“ педалът става по-остър, забавянията изчезват и колата реагира по-бързо на смяна на лентата и при изпреварване. Това е важно не само за динамиката, но и за безопасността. Допълнителен плюс е изразеното спиране с двигателя, което дава по-голям контрол върху скоростта в потока.

Ефектът е забележим при всички видове трансмисии - автоматичните трансмисии работят по-плавно, DSG прегрява съединителите по-малко, а CVT спира да „забавя“ при ниски обороти. Колата става по-отзивчива и предвидима.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Какво ще се случи, ако едновременно натиснете газта и спирачката при автоматична скоростна кутия

Да, разходът на гориво в „S“ режим се увеличава с 1-2 литра, но това е малка цена за удължаване на живота на трансмисията и спокойствие в задръстванията. Резултатът е очевиден - спортният режим е не само за магистралата, но и за градския трафик, където помага за пестене на скоростната кутия и нервите на водача.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
шофиране автоматична трансмисия скоростна кутия
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес