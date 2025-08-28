"Целите на удара са постигнати": Руски цинизъм на фона на десетки убити и ранени в Киев (ВИДЕО)

На фона на обявените от Украйна 15 жертви, сред които 4 деца, при масираната въздушна атака на Русия с ракети и дронове на 27 срещу 28 август - Москва интерпретира събитията по различен начин, който да се припокрива с пропагандните цели на Кремъл. Руското военно министерство съобщи, че въоръжените сили са нанесли нападение, включително с ракети "Кинжал", срещу предприятия от военнопромишления комплекс и военни въздушни бази в Украйна.

Твърдението е направено в контекста на официални снимки, видеа и данни от украинските власти, на които човек може ясно да види как са разрушени сгради, гасят се пожари, а ранени хора се качват на носилки.

"Всички определени обекти са поразени"

"Целите на удара са постигнати, всички определени обекти са поразени", се казва в циничното изявление на Министерството на отбраната на Руската федерация.

Съобщава се също, че руски безпилотен кораб е потопил разузнавателен кораб "Симферопол" на украинския флот в устието на река Дунав. Украинските власти все още не са коментирали тази информация.

Според последните данни в столицата на Украйна са загинали 15 души, повечето от които са жители на квартал "Дарницки". Там почти напълно бе унищожена пететажна жилищна сграда. Десетки цивилни са ранени.

Днес, 29 август, беше обявен за ден на траур в Киев за жертвите на атаката.

