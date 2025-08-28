Войната в Украйна:

Групата The Police заведе дело срещу Стинг

28 август 2025, 15:36 часа 244 прочитания 0 коментара
Стинг е бил даден на съд от бившите си колеги от групата The Police за предполагаеми пропуснати авторски права от хита "Every Breath You Take". В иска, подаден във Върховния съд в Лондон, китаристът Анди Съмърс и барабанистът Стюарт Коупленд твърдят, че никога не са получили авторски права за сингъла от 1983 г. Двамата също така твърдят, че никога не са били заплатени за своя принос в написването на песента. 

Снимка: Getty Images

Делото е било вписано под "общи търговски договори и споразумения". Стинг фигурира като ответник под истинското си име, Гордън Матю Съмър, заедно с компанията си Magnetic Publishing Ltd., пише в. "The Guardian".

Представител на 73-годишния Стинг отрече, че съдебното дело е свързано с "Every Breath You Take", но не даде подробности по случая, съобщи "The Sun".

Историята на The Police

Снимка: Getty Images

The Police се формира през 1977 г. и достига номер 1 в САЩ с "Every Breath You Take", която се съдържа в петия и последен албум на групата, "Synchronicity". Това е най-продаваният сингъл в САЩ през 1983 г., петият най-продаван за десетилетието и е използван в песента на P Diddy и Faith Evans от 1997 г. "I'll Be Missing You"

Групата има успех в класациите и с "Roxanne", "Every Little Thing She Does is Magic" и "Don’t Stand So Close to Me", преди да се разпадне през 1984 г. The Police се събират на многобройни поводи и през 2023 г. стартират официален TikTok акаунт, за да отбележат 40-годишнината на "Synchronicity".

През 2021 г. Стинг заяви, че съжалява за реформирането на триото през 2007 г., наричайки последвалото турне "упражнение в носталгия". Музикантът обясни тогава, че предпочита да бъде соло артист, защото това му дава "пълна свобода". "Въпросът изобщо не е в властта, а в това да създаваш точно такава музика, която ти се струва подходяща", каза той, пише БГНЕС.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
