Войната в Украйна:

Кога ESP трябва да се изключва през лятото?

28 август 2025, 15:29 часа 290 прочитания 0 коментара
Кога ESP трябва да се изключва през лятото?

По-голямата част от новите автомобили са буквално пълни с електроника, а системата за контрол на стабилността ESP присъства в почти всеки модел. Основната ѝ мисия е да предпазва автомобила от поднасяне и да подобрява безопасността на пътя. Не е случайно, че в редица страни автомобили без ESP дори не са разрешени за продажба. Производителите обаче умишлено оставят бутон за изключване на тази система: случва се за водача да е по-изгодно да се откаже от тази „застраховка“. Освен това говорим конкретно за летния сезон.

Какво прави ESP? Той работи в тандем с ABS и системата за контрол на сцеплението, като постоянно следи движението на автомобила. Ако електрониката забележи, че колата започва да се отклонява от траекторията, тя незабавно се намесва - може да спре едно колело и да намали оборотите на двигателя. Понякога се регулира и работата на скоростната кутия. Системата се активира чрез символ на арматурното табло, а в някои автомобили и чрез звуков сигнал.

ESP е най-ценна, когато пътят поднася изненади. Летният дъжд, например, превръща асфалта в хлъзгава настилка. Колата попада в кал или локва отстрани на пътя, задните колела губят сцепление - и в този момент автоматичната система спасява ситуацията, връщайки колата в правилния курс. Но е важно да се разбере - електрониката не е всемогъща. Ако водачът е ускорил твърде много или е избрал опасна маневра, ESP може само да смекчи последствията, но не и да ги елиминира напълно.

Още: Пет неща в колата, които повечето шофьори не знаят, че могат да използват

Понякога електронните системи, създадени за безопасност, се превръщат в пречка за движението. Системата за стабилизация е една от тях. Тя не позволява на автомобила да развие желаната скорост и в някои случаи това се превръща в реален проблем. Затова производителите са предвидили възможност за изключването ѝ.

В някои автомобили всичко е просто - просто докоснете бутона и индикаторът на арматурното табло светва. В други ще трябва да задържите бутона за няколко секунди.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кога е наистина важно? Най-често на повърхности с лошо сцепление. Представете си рохкав пясък, черен път, подгизнал след порой, или гъста снежна киша. В такива условия има само един начин да се измъкнете: оставете двигателя да разклати колата. Но електрониката възприема подхлъзването като подхлъзване и веднага започва да „души“ двигателя и да спира колелата. Шофьорът натиска педала на газта докрай, но стрелката на оборотомера упорито се задържа на 1500-2000 об/мин.

Деактивирането на ESP помага при шофиране по заледен път

Не можете обаче да държите ESP изключена през цялото време. Веднага щом проблемната пътна настилка е зад гърба ви, системата трябва да се върне в активен режим. В крайна сметка тя помага на водача да се придържа към пътя и да контролира колата в повечето пътни ситуации. Освен това много съвременни модели имат автоматично активиране на стабилизиращата система - достатъчно е да ускорите до около 40 км/ч и ESP поема контрола самостоятелно.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
стабилност ESP системи на автомобила
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес