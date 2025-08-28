Кога ESP трябва да се изключва през лятото?

По-голямата част от новите автомобили са буквално пълни с електроника, а системата за контрол на стабилността ESP присъства в почти всеки модел. Основната ѝ мисия е да предпазва автомобила от поднасяне и да подобрява безопасността на пътя. Не е случайно, че в редица страни автомобили без ESP дори не са разрешени за продажба. Производителите обаче умишлено оставят бутон за изключване на тази система: случва се за водача да е по-изгодно да се откаже от тази „застраховка“. Освен това говорим конкретно за летния сезон.

Какво прави ESP? Той работи в тандем с ABS и системата за контрол на сцеплението, като постоянно следи движението на автомобила. Ако електрониката забележи, че колата започва да се отклонява от траекторията, тя незабавно се намесва - може да спре едно колело и да намали оборотите на двигателя. Понякога се регулира и работата на скоростната кутия. Системата се активира чрез символ на арматурното табло, а в някои автомобили и чрез звуков сигнал.

ESP е най-ценна, когато пътят поднася изненади. Летният дъжд, например, превръща асфалта в хлъзгава настилка. Колата попада в кал или локва отстрани на пътя, задните колела губят сцепление - и в този момент автоматичната система спасява ситуацията, връщайки колата в правилния курс. Но е важно да се разбере - електрониката не е всемогъща. Ако водачът е ускорил твърде много или е избрал опасна маневра, ESP може само да смекчи последствията, но не и да ги елиминира напълно.

Понякога електронните системи, създадени за безопасност, се превръщат в пречка за движението. Системата за стабилизация е една от тях. Тя не позволява на автомобила да развие желаната скорост и в някои случаи това се превръща в реален проблем. Затова производителите са предвидили възможност за изключването ѝ.

В някои автомобили всичко е просто - просто докоснете бутона и индикаторът на арматурното табло светва. В други ще трябва да задържите бутона за няколко секунди.

Кога е наистина важно? Най-често на повърхности с лошо сцепление. Представете си рохкав пясък, черен път, подгизнал след порой, или гъста снежна киша. В такива условия има само един начин да се измъкнете: оставете двигателя да разклати колата. Но електрониката възприема подхлъзването като подхлъзване и веднага започва да „души“ двигателя и да спира колелата. Шофьорът натиска педала на газта докрай, но стрелката на оборотомера упорито се задържа на 1500-2000 об/мин.

Деактивирането на ESP помага при шофиране по заледен път

Не можете обаче да държите ESP изключена през цялото време. Веднага щом проблемната пътна настилка е зад гърба ви, системата трябва да се върне в активен режим. В крайна сметка тя помага на водача да се придържа към пътя и да контролира колата в повечето пътни ситуации. Освен това много съвременни модели имат автоматично активиране на стабилизиращата система - достатъчно е да ускорите до около 40 км/ч и ESP поема контрола самостоятелно.