Надценка до 20% за 23 вида продукти: Сърбия въведе мерки за цените на храните

28 август 2025, 15:49 часа 182 прочитания 0 коментара
Сръбското правителство прие днес наредба за ограничаване на надценките в магазините до 20% за продукти от 23 категории, а прилагането ѝ ще започне на 1 септември. Министърът на финансите на Сърбия Синиша Мали обеща, че цените на до 20 000 продукта ще бъдат намалени във всички търговски вериги, съобщи ТАНЮГ, цитирана от БТА. "Ще имаме по-ниски цени за 80% от всичко, което гражданите купуват всеки ден“, каза той пред националната телевизия РТС.

Голям пакет от мерки

По думите му, това е само част от голям пакет от мерки, или по-скоро първата стъпка, защото се очаква през октомври или ноември да бъде приет набор от закони, които систематично ще се справят с влиянието на покачващите се цени на храните върху нарастващата инфлация.

"Всичко, което правим, го правим в полза на гражданите и по този начин показваме загрижеността си, особено за тези с най-ниски доходи. И затова искаме да ограничим маржовете, а оттам и допълнителните печалби, и по този начин да отговорим на нуждите на гражданите на Сърбия“, каза Мали.

Той заяви, че в страни, които са въвели подобни мерки, като Румъния и Унгария, е имало увеличение на оборота и следователно по-висока събираемост на ДДС.

"Най-важното е колко значително това ще се отрази на бюджетите на всяко домакинство. Очакваме намаление на цените средно с 10, 15, 20 процента. Важно е това да не се отнася само за няколко продукта, а за цялата гама от хранителни стоки, които всички купуваме всеки ден“, добави Мали.

Той подчерта, че дискусиите с търговски вериги, дистрибутори и търговци на едро не са били лесни, но че вече има ясна готовност за съвместно прилагане на тази мярка.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Хранителни стоки Сърбия магазини цени на храните таван на надценката
