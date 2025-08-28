Войната в Украйна:

След повече от 3 часа разпит: Никола Николов-Паскал излезе от КПК

28 август 2025, 15:10 часа 554 прочитания 0 коментара
Никола Николов – Паскал беше изведен от служители на Съдебна охрана от сградата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), където в продължение на 3 часа и половина даваше обяснение по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен. Той запази пълно мълчание и не отговори на нито един от въпросите на медиите, които го чакаха.

Паскал беше докаран с бус на Съдебна охрана от ареста на Националното следствие в КПК към 11 часа.

Припомняме, че обвиненият за участие в организирана престъпна група за контрабанда, заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, вчера бе предаден на българските власти на ГКПП "Калотина". Това се случи точно година, след като България поиска екстрадицията му от Сърбия и съдът и властите в Белград одобриха искането ни.

След преглед в столична болница, Никола Николов – Паскал бе конвоиран до ареста на Националното следствие, тъй като за него е издадено прокурорско постановление за задържане до 72 часа. 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
разпит Агенция Митници Никола Николов Паскал КПК информация 2025
